Inep abre seleção para cargo de consultor em gestão do conhecimento

(crédito: CNJ / Flickr)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) abriu seleção para consultor em gestão do conhecimento e análise de processos. Os interessados têm até às 23h59 de domingo (28/3) para se candidatar. Os currículos devem ser enviados para o e-mail processo.seletivo@inep.gov.br, especificando, obrigatoriamente, o código da seleção 2021-002.



É pré-requisito o candidato ter graduação completa em qualquer área, além de comprovar experiência em gestão do conhecimento por, no mínimo, cinco anos. O posto é responsável por dar suporte técnico e metodológico em processos de aquisições e convênios do Inep e deve mapear o conhecimento dos técnicos responsáveis pelos procedimentos na autarquia, desenhar o fluxo de processo atual e identificar ações para nivelar o conhecimento entre os integrantes da equipe, registrando os erros e propondo soluções.



O prazo de vigência do contrato será de um ano e tem valor de R$ 60.000. O edital ressalta que o local de trabalho é a residência do especialista, com reuniões presenciais na sede do Inep, em Brasília. O processo seletivo também será em Brasília e os custos de transporte, hospedagem e alimentação, se necessários, são de responsabilidade do candidato.



Confira o edital da seleção e o modelo de currículo.