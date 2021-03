Empresa abre mais de 40 vagas de emprego em diversas áreas

EE Eu Estudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Matera, empresa brasileira de desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, fintechs e gestão de riscos, promoverá o Jobcon , evento que estimula um processo seletivo de novos profissionais, no qual todo o processo seletivo, das entrevistas até a contratação, ocorre em até 48 horas, totalmente on-line.

Nesta 3ª edição, a companhia busca candidatos para duas posições - desenvolvedor(a) Java & desenvolvedor(a) Java PLSQL - e as inscrições vão até o dia 25/3 neste link.

Além disso, a companhia segue com processos seletivos regulares e está com mais de 40 vagas disponíveis nas áreas de TI, marketing e pessoas, presenciais ou remotas, para cargos efetivos ou estágios.

Os interessados em ingressar no time da companhia podem fazer as inscrições por este site. Entre as vagas abertas estão: analista de suporte, desenvolvedor Java, analista de implementação, agilista, estágio em marketing, gerente de contas e muito mais.