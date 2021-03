Confira 5 livros para se adaptar ao modelo de trabalho durante a pandemia

IO Isabela Oliveira*

A pandemia do coronavírus mudou drasticamente a forma das relações humanas com a migração do trabalho presencial para o home office. As empresas tiveram que passar por transformações digitais e investir no mercado on-line, por exemplo, para se posicionarem e conquistarem clientes.

Segundo o diretor da editora AlfaCon, Javert Falco, a palavra-chave para conseguir passar por todas essas situações é organização, tanto no quesito profissional quanto no pessoal. Falco recomenda cinco livros publicados no Brasil pela editora AlfaCon para ajudar empresas e profissionais a potencializarem novas soluções para o novo normal.

Influencer

Autora: Brittany Hennessy

250 páginas

R$ 54

Com a pandemia, muitas empresas e pessoas encontraram nas redes sociais a grande oportunidade para iniciar um projeto pessoal ou aperfeiçoar a presença on-line do negócio. E é isso que ensina Brittany Hennessy, agenciadora de influenciadores de moda e beleza para grandes marcas internacionais, como Cosmopolitan e Elle. A autora desvenda o estilo de vida por trás do criador de conteúdo digital e ajuda a encurtar o caminho de quem quer construir e se posicionar na internet. Para Javert Falco, a obra mostra como as empresas podem chamar atenção para que captem clientes que estão passando cada vez mais tempo conectados e precisam ter presença digital.



Hooked (Engajado)

Autor: Nir Eyal

218 páginas

R$ 54

Neste período, um dos segmentos que mais ganhou destaque foi o marketing digital. As empresas passaram a investir em anúncios e campanhas para facilitar a vida da população, vender produtos e até ofertar cursos virtuais. No best-seller do The Wall Street Journal, o autor revela como as empresas de produtos digitais conseguem estimular sutilmente o comportamento das pessoas para melhorar sua qualidade de vida. “É um livro de uma leitura agradável e técnica que te dá muitos insights e muitas possibilidades para pensar como aplicar técnicas dentro do seu negócio”, comenta Falco. “Marketing digital, hoje, é imprescindível dentro das empresas.”

(In)distraível

Autor: Nir Eyal

288 páginas

R$ 61

O trabalho em home office pode aumentar as distrações, pela presença de filhos, animais de estimação e familiares, além das tarefas domésticas diárias. Manter o foco em alguma atividade pode ser difícil ou até impossível. Por isso, é preciso saber como controlar a capacidade de se manter concentrado e direcionar o foco de maneira correta. Com o best-seller da Amazon, o leitor vai aprender a dominar a atenção e assumir as rédeas da vida. A obra escrita pelo palestrante e investidor norte-americano Nir Eyal é considerada um antídoto para o livro Engajado, pois mostra como se sentir focado e não se distrair com as armas das redes sociais. Segundo Falco, Indistraível traz dicas e ferramentas fundamentais para otimizar o tempo. “Esse livro faz com que nós consigamos nos organizar em cima daquilo que é importante

nas três esferas: profissional, pessoal e familiar”, explica.



Alegria de trabalhar



Autor: Bruce Daisley

352 páginas

R$ 58



No best-seller do jornal Sunday Times, o autor britânico e ex-CEO do Twitter na Europa Bruce Daisley vai mostrar como as pessoas podem ser genuinamente felizes no trabalho. De forma simples e inspiradora, Daisley explica como é possível criar um ambiente corporativo saudável e que seja uma parte positiva na rotina e na vida das pessoas. A obra, publicada em 2019, apresenta 30 conselhos sobre como melhorar, na prática, a forma de trabalho. No decorrer das páginas, o leitor também poderá aprender como o riso torna as pessoas mais livres para expor visões, ideias e criar um ambiente profissional onde se sintam psicologicamente seguras para se mostrarem vulneráveis. Para Javert Falco vale a pena a leitura, pois o livro traz uma “mensagem positivista de que você pode, a partir de atitudes bastante simples, criar um

ambiente superssaudável dentro do seu trabalho”.

De volta para as conexões humanas



Autor: Dan Schawbel

336 páginas

R$ 64



Uma das poucas certezas resultantes das consequências geradas pela pandemia é de que ela terá um impacto duradouro sobre como as pessoas trabalharão no futuro. Muitas empresas passaram pelo processo de transformação digital, e Dan Schawbel, especialista em futuro do trabalho, expõe as desvantagens que essa nova realidade de trabalho remoto traz para a produtividade dos colaboradores. Para o diretor da AlfaCon, esse livro é voltado ainda mais para os líderes que precisaram se adaptar à nova realidade. O diferencial da obra é que ela não traz métodos ou técnicas, mas faz com que o leitor reflita. “O livro vai fazer com que você entenda que esse é um momento (a pandemia) que marcou, que ele não vai ser uma onda passageira e vai mudar totalmente as relações de trabalho”, finaliza Falco.



