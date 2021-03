Agências e empresas oferecem 255 vagas de emprego

E EuEstudante

Agências do Trabalhador durante lockdown

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

Chances de emprego e trainee

» Trainee 1

Jovens talentos

A KPMG, empresa que atua em 154 países na prestação de serviços de auditoria, impostos e gestão estratégica, está com inscrições abertas para o programa Jovens Talentos KPMG. A oportunidade busca por estudantes e recém-formados de diversos cursos de graduação, com formação entre junho de 2019 e dezembro de 2024. Interessados têm até quarta-feira (31/3) para se inscrever no site: bit.ly/JovenstalentosKPMG.



» Trainee 2

Graduados desde 2015

A Riachuelo está com vagas abertas para o programa trainee até quarta-feira (31/3). A empresa busca profissionais com formação superior entre dezembro de 2015 e dezembro de 2020. Não há restrição de cursos. Inscrições: riachuelo.across.jobs.



» Trainee 3

10 vagas

A Locaweb abriu inscrições para o programa de trainee da empresa, que atua na área de soluções tecnológicas para empreendedores. As inscrições para o programa de trainee se encerram no próximo domingo (4/4). O processo de seleção será 100% on-line e dividido em oito etapas. O programa tem duração de 18 meses e serão contratados 10 profissionais. Para participar é preciso ter ensino superior completo em engenharia (todas), administração, economia e marketing. Inscrições no site www.traineelocaweb.com.br.



» Trainee 4

Outlet digital

A Privalia, outlet digital, lançou seu primeiro programa de trainee no Brasil, com inscrições abertas até 7 de abril por meio do site www.privalia.com.br/trainee. A iniciativa tem como principal objetivo formar novos líderes para compor o board da companhia e potencializar a transformação do mercado de e-commerce no país. Os participantes devem ser graduados entre dezembro de 2018 e julho de 2021.



» Trainee 5

Três seleções

A Ambev terá um único período de inscrição para os três processos seletivos deste semestre: estágio regular, estágio Representa (voltado para jovens negras e negros). O prazo de inscrições vai até 12 de abril no link: www.ambev.com.br/carreiras/trabalhe-conosco.



» Trainee 6

Mais de 100 vagas

As empresas Siemens e Siemens Energy estão com vagas abertas para o Programa de Desenvolvimento de Talentos (PDT) 2021. Podem participar graduandos de todo o país com formação prevista para julho de 2022 e julho de 2023. Interessados podem se inscrever para a Siemens Indústria no link bit.ly/siemensindustria e para Siemens Energy pelo site bit.ly/energysiemens. As inscrições vão até 14 de abril.



» Trainee 7

Oportunidade internacional

O CAF, banco de desenvolvimento da América Latina, abriu inscrições para o Programa de Jovens Profissionais para o Desenvolvimento (Prodes), voltado para pessoas de aproximadamente 30 anos, graduadas e com mestrado concluído ou em fase de conclusão, elevado domínio de português, espanhol e inglês. O programa fica com inscrições abertas até 30 de maio. As vagas são para as seguintes áreas do banco: economia, finanças, administração, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia industrial, ciências ambientais, direito e comunicação social. Inscrições: www.caf.com/es/prodes.



» Trainee 8

Programa jovem



A Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções em gestão e gente com tecnologia, abre as inscrições para o Programa Jovem Falconi, que oferece vagas de estágio e de trainee na consultoria. O programa é aberto a candidatos que estão cursando ou que concluíram recentemente qualquer curso de graduação. É preciso ter inglês avançado. Para as vagas de estágio, é necessário ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo ou Belo Horizonte. Já os candidatos às vagas de trainee devem ter disponibilidade para morar em São Paulo. A data de término das inscrições não foi informada. Candidate-se em jovemfalconi.com.



» Emprego 1

500 vagas



A Redeorto, rede de clínicas odontológicas, prevê a contratação de 500 novos funcionários em todo o Brasil até o fim de 2021. As vagas são para dentistas, auxiliares administrativos, recepcionistas e técnicas de saúde bucal para as unidades da rede presentes em 17 estados e no Distrito Federal. Os interessados devem se cadastrar no portal da franqueadora na aba redeorto.com.br/trabalhe-conosco. As vagas ficam abertas até serem preenchidas.



» Emprego 2

118 contratações

A Qualicorp, administradora de planos de saúde coletivos, está com 118 vagas de trabalho abertas em Brasília (DF), São Paulo e Barueri (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG). Os cargos, de diferentes níveis, são para as áreas de produtos, projetos e gestão, customer experience, TI, comercial e vendas, entre outras. Interessados podem se candidatar em jobs.kenoby.com/qualicorp. Os salários variam de acordo com o cargo e as vagas ficam disponíveis até serem preenchidas.



» Emprego 3

Home office

A Unike Technologies, startup que desenvolve tecnologias de inteligência artificial, está com oportunidades abertas para a área sales engineer. Com a mudança do escritório da empresa para o bairro de Moema, em São Paulo, a Unike procura um profissional que ajude a startup a atingir e superar metas de aquisição de clientes e crescimento de receitas, mantendo nossa empresa líder na área de Frictech. O selecionado terá o benefício de iniciar a liderança de uma área comercial, para procurar resultados com vários produtos inovadores. A empresa oferece um plano com alta remuneração variável e trabalho home office. As vagas estão disponíveis no link unike.tech e ficam abertas até serem preenchidas.



» Emprego 4

870 chances

O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia, tem 870 vagas abertas. As posições são para as empresas Movile, MoviePlay, Sympla, Zoop, PlayKids e iFood, e profissionais de todas as regiões do Brasil podem se candidatar. Todas as vagas podem ser encontradas no site: www.movile.com.br/carreiras e ficam abertas até serem preenchidas. As chances são no formato home office e, presencialmente, as unidades responsáveis ficam em São Paulo, Belo Horizonte, Maringá (PR) e Rio de Janeiro.

PRECISA/SE

Cargo - Vagas - Salario

AÇOUGUEIRO 19 ENTRE R$ 1.375,92 E R$ 1.939,26

AJUDANTE DE SERRALHEIRO 4 R$ 1.300

ATENDENTE DE CENTRAL TELEMARKETING 20 R$ 1.100

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO 1 R$ 1.500

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 50 R$ 1.300

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 1.738

CABELEIREIRO 2 R$ 1.100

CAMAREIRA DE HOTEL 1 R$ 1.188

CHURRASQUEIRO 1 R$ 1.100

CONSULTOR DE VENDAS 5 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500

COSTUREIRA EM GERAL 3 R$ 1.399

COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1 R$ 1.400

COZINHEIRO GERAL 1 R$ 1.245

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 70 R$ 1.120

ENGENHEIRO CIVIL 1 R$ 45,45 (dia)

ESTOFADOR DE MÓVEIS 1 R$ 1.100

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 2.000

GERENTE DE SERVIÇOS E PEÇAS 1 R$ 2.500

IMPRESSOR SERIGRÁFICO 1 R$ 1.700

INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS 2 R$ 1.155

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.500

MARCENEIRO 1 R$ 1.700

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 2 R$ 1.700

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 1.290

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 3 R$ 1.600

MONTADOR DE MÁRMORE 1 R$ 1.100

OFFICE-BOY 1 R$ 1.100

OFICIAL CARPINTEIRO 1 R$ 1.738

OPERADOR DE CÂMERA 1 R$ 1.700

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3 R$ 2.000

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 2 R$ 1.280

PADEIRO 10 R$ 1.375,92

PIZZAIOLO 1 R$ 1.200

PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 1 R$ 1.500

PROFESSOR DE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM 1 R$ 1.500

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.718

RECEPCIONISTA EM GERAL 1 R$ 1.100

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 2 R$ 1.600

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 3 R$ 1.880

SUPERVISOR DE TELEVENDAS 1 R$ 1.187

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 13 R$ 1.246

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 2 R$ 1.270,07

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.300

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.265

VENDEDOR PRACISTA 10 R$ 1.265







Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD



» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I



» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste