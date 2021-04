Confira lista com 37 concursos abertos e 2.602 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 37 concursos e 2.602 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há um edital aberto para formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há quatro seleções abertas com 187 oportunidades. Nos conselhos regionais, há sei concursos com 401 postos vagos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 789 oportunidades. Há ainda três seleções para outras regiões com 1.176 vagas. Nas universidades federais, são 12 processos seletivos e 38 oportunidades. Os institutos federais oferecem sete concursos e 11 postos vagos.

LOCAIS — DISTRITO FEDERAL



MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT)

Inscrições até 29 de abril no site bit.ly/MPDFTConcurso. Concurso para formação de cadastro de reserva para promotor de justiça adjunto. Salário: R$ 32.004,65. Taxa: R$ 290.

NACIONAIS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Inscrições até quinta-feira (8/4) no site: bit.ly/3whfMed. Concurso com 590 vagas, sendo 100 imediatas e temporárias e 490 para cadastro de reserva (CR). Há postos para atividades técnicas de complexidade intelectual nas áreas de administração, economia, contabilidade ou direito (4 + 36 CR); atividades técnicas de formação específica nas áreas de técnico em administração, contabildiade ou informática (8 + 52 CR); atividades técnicas de suporte em qualquer área de formação de ensino superior I (48 + 202 CR); e atividades técnicas de suporte em qualquer área de formação de ensino superior II (40 + 200 CR). Salário: entre R$ 1.700 e R$ 6.130. Taxa: entre R$ 36 e R$ 38.

MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS (MMFDH) E PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD)

Inscrições até domingo (4/4) pelo e-mail: editais.sndpd@mdh.gov.br. Concurso com uma vaga para consultoria técnica. Remuneração: até R$ 72.360. Taxa: não há. Edital: http://bit.ly/consultoriapnud



MARINHA DO BRASIL

Inscrições até 13 de abril no site: https://www.inscricao.marinha.mil.br/. Concurso com 33 vagas para canto - tenor (1), clarinete (4), eufônio (1), fagote (1), percussão - bateria completa (5), percussão - teclados barrafônicos (1), requinta (1), saxofone (3), tímpanos (1), trompete (4), trompa (3), trombone de vara (5) e tuba (3). Salário: R$ 1.199. Taxa: R$ 74.



SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)

Inscrições de quarta-feira (7/4) até 26 de abril no site: bit.ly/3cI4lo1. Concurso com 165 vagas e formação de cadastro de reserva para analista de ciência de dados (18) e analista de desenvolvimento de sistemas (147). Salário: R$ 7.620,37. Taxa: R$ 100.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINA (GO)

Inscrições até 12 de abril no site: bit.ly/3wmbty6. Concurso com 108 vagas, sendo 18 imediatas e 90 para cadastro de reserva (CR) para os cargos de analista administrativo (4 + 20 CR), analista de recursos humanos (1 + 5 CR), analista jurídico (1 + 5 CR), assessor de comunicação (1 + 5 CR), controlador interno (1 + 5 CR), motorista (2 + 10 CR), técnico administrativo (7 + 35 CR), e técnico de informática (1 + 5 CR). Salários: entre R$ 1.500 e R$ 2.100. Taxas: entre R$ 70 e R$ 90.



CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT)

Inscrições até 12 de abril no site: selecon.com.br. Concurso com 13 vagas e formação de cadastro reserva para analista legislativo (6), técnico legislativo (6), controlador interno (1) e contador. Salários: entre R$ 3.789,85 e R$ 7.986,12. Taxas: entre R$ 80 e R$ 90.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS (GO)

Inscrições até 15 de abril no site: http://bit.ly/pref_pirenopolis. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para professor efetivo. Salário: R$ 2.424,24. Taxa: R$ 100.



PREFEITURA DE GOIÂNIA (GO)

Inscrições até 17 de abril no site: www.goiania.go.gov.br/talentosgyn. Processo seletivo com 16 vagas comissionadas para os cargos de superintendência (1), coordenação (8) e implementação de gerência (7). Salário: não informado. Taxa: não informada.



CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL DA 13ª REGIÃO (CAMPO GRANDE)

Inscrições até 12 de abril no site www.quadrix.org.br. Concurso com 20 vagas para assistente administrativo (nível médio). Salário: R$ 1.948,92. Taxa: R$ 40.



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE PERNAMBUCO (CRECI/PE) 1

Inscrições até 12 de abril no site bit.ly/3cHRXV3. Concurso com 15 vagas para cadastro de reserva para o cargo de advogado. Salário: R$ 3.441,83. Taxa: R$ 100.



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE PERNAMBUCO (CRECI/PE) 2

Inscrições até 12 de abril no site bit.ly/39zQoGS. Concurso com 214 vagas, sendo nove imediatas e 214 para cadastro de reserva (CR), para profissional de suporte técnico (4 + 95 CR), agente fiscal (4 + 95 CR) e analista superior (1 + 15 CR). Salário: entre R$ 1.576,74 e R$ 3.441,83. Taxa: entre R$ 80 e R$ 110.



CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO CEARÁ (CRECI/CE)

Inscrições até 12 de abril no site bit.ly/2R2tdyJ. Concurso com 18 vagas, sendo três imediatas e 15 para cadastro de reserva (CR), para agente fiscal. Salário: R$ 2.535,31. Taxa: R$ 120.



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE (COREN-SE)

Inscrições até 16 de abril no site: www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21. Concurso com quatro vagas para enfermeiro fiscal (2) e técnico administrativo (2). Salários: entre R$ 1.307,42 e R$ 4.237,95. Taxas: entre R$ 49,50 e R$ 74,50.



CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 4ª REGIÃO (CRBM-4)

Inscrições até 10 de maio no site www.quadrix.org.br. Concurso com 130 vagas para agente administrativo (45), recepcionista (15), técnico em informática (15), assistente de gestão (15) e fiscal biomédico (40). Salários entre R$ 2.000,73 e R$ 4.037,30. Taxa: entre R$ 48 e R$ 55.

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE (PE)

Inscrições até sábado (10/4) no site: bit.ly/3uiQaMn. Concurso com 771 vagas, sendo 126 imediatas e 645 para cadastro de reserva (CR), para ensino superior, médio e fundamental. Há vagas para assistente social (1+5 CR), bioquímico (1+5 CR), enfermeiro de plantão (7 + 35 CR), enfermeiro (1 + 5 CR), engenheiro elétrico (1 + 5 CR), fisioterapeuta (1 + 5 CR), farmacêutico (1 + 5 CR), médico de plantão (3 + 15 CR), médico (3 + 15 CR), nutricionista (5 CR), odontólogo (2 + 10 CR), psicólogo (1 + 5 CR), psicopedagogo (1 + 5 CR), professor (30 + 150 CR), veterinário (1 + 5 CR), técnico de controle interno (1 + 5 CR), agente administrativo (3 + 15 CR), agente de arrecadação (1 + 5 CR), agente de vigilância sanitária (1 + 5 CR), agente comunitário de saúde ( 3 + 20 CR), agente de endemias (2 + 10 CR), auxiliar de consultório dentário (4 + 20 CR), auxiliar de professor (6 + 30 CR), motorista (6 + 30 CR), técnica de enfermagem (12 + 60 CR), técnico agrícola ( 1 + 5 CR), auxiliar de serviços gerais (24 + 120 CR) e merendeiro (8 + 40 CR). Salários: entre R$ 1.110 e R$ 15 mil. Taxas: entre R$ 70 e R$ 100.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES (PE)

Inscrições até domingo (11/4) no site: bit.ly/3cFscVy. Concurso com 98 vagas temporárias para coordenador de alimentação escolar (60), arquiteto (6), engenheiro civil - orçamento (6), engenheiro civil - obra (8), engenheiro civil - manutenção (10), engenheiro elétrico (3), técnico em edificação (1), técnico em climatização e refrigeração (1), técnico em segurança do trabalho (1) e cadista (2). Salários: entre R$ 1.200 e R$ 4.590. Taxas: R$ 24.



PREFEITURA DE ITABIRINHA (MG)

Inscrições até 15 de abril no site: portal.imeso.com.br/edital/ver/2. Concurso com 307 vagas e formação de cadastro reserva para agente administrativo (20), agente de saúde (27), apontador (1), atendente de consultório dentário (3), auxiliar administrativo (6), auxiliar de atividades esportivas (2), auxiliar de atividades sociais (1), auxiliar de saúde (24), auxiliar de serviços gerais (88), coordenador escolar (1), coveiro (2), jardineiro (1), mestre de obras (1), monitor de transporte escolar (10), motorista (22), oficial de serviços (7), operador de máquinas (2), serviçal escolar (25), vigia noturno (4), fiscal tributário (1), técnico de enfermagem (4), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (2), médico clínico geral (5), nutricionista (1), professor (36), professor de apoio (5), professor de educação física (2) e professor de inglês (2). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 6.177,40. Taxas: entre R$ 60 e R$ 100.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)

Inscrições de segunda-feira (5/4) até 16 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior em artes cênicas. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até segunda-feira (5/4) no site: https://aplicativos.ufmg.br/solicitacao_externa/. Concurso com uma vaga para professor substituto no departamento de música. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) 1

Inscrições de segunda-feira (5/4) a quarta-feira (7/4) pelo e-mail: profsubstadministracaopicos@ufpi.edu.br. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em administração. Salários: entre R$. 3.600,48 e R$. 6.444,49. Taxas: entre R$ 90 e R$. 161,11. Edital: http://bit.ly/ufpiprofessor.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) 2

Inscrições de segunda-feira (5/4) a quarta-feira (7/4) pelo e-mail: profsubstadministracaopicos@ufpi.edu.br. Concurso com quatro vagas para professor do magistério superior em administração. Salários: entre R$. 3.600,48 e R$. 6.444,49. Taxas: entre R$ 90 e R$. 161,11. Edital: http://bit.ly/ufpiprofessor2.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)

Inscrições até quarta-feira (7/4) pelo site: http://bit.ly/professorunifal. Concurso com duas vagas para professor de contabilidade. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 56.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG)

Inscrições de segunda-feira (5/4) a sexta-feira (9/4) pelo site: http://bit.ly/ufcgprofessor. Concurso com uma vaga para professor de biologia no Centro de Educação e Saúde. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.260. Taxa: R$ 65.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições até sexta-feira (9/4) no site www.ufmt.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de economia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS)

Inscrições até sexta-feira (9/4) no site www.progep.ufs.br. Concurso com 21 vagas para professor nos magistérios superiores em biologia (2), ciências contábeis (3), estatística (2), matemática (1), letras estrangeiras (1), turismo (1), educação (1), geografia (1), química (1), terapia ocupacional (2), medicina (3) e no Colégio Aplicação (3). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 4.304,92. Taxa: R$ 50.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)

Inscrições de 12 até 14 de abril pelo e-mail: museologia@ufop.edu.br. Concurso com uma vaga para professor na área de preservação e conservação de bens culturais. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: R$ 85. Edital: http://bit.ly/ufopprofessor



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar)

Inscrições até 14 de abril no site concursos.ufscar.br. Concurso com duas vagas para professor substituto de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxa: R$ 107.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 1

Inscrições até 17 de abril no site: www.unifesp.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de biologia molecular. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 2

Inscrições até 18 de abril no site: www.unifesp.br. Concurso com duas vagas para professor substituto de ciências da saúde/gastroenterologia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 145,78.

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)

Inscrições até domingo (4/4) no site: http://bit.ly/letrasifg. Concurso com duas vagas para professor de português/inglês (1) e português/libras (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 40.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS)

Inscrições até segunda-feira (5/4) no site bit.ly/ifrsincricoes. Concurso com duas vagas para professor substituto de zootecnia (1) e libras (1). Salários entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (IFRO)

Inscrições até quarta-feira (7/4) no site www.ifro.edu.br. Concurso com três vagas para professor substituto de biologia (1), geografia (1) e matemática (1). Salários entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC) 1

Inscrições até quarta-feira (7/4) pelo e-mail: cgp.riodosul@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de zootecnia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 20. Edital: http://bit.ly/ifczootecnia.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC) 2

Inscrições de segunda-feira (5/4) até 19 de abril pelo e-mail: cgp.luzerna@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de direito. Salários: entre R$ 2.236,32 e 3.522,21. Taxa: R$ 20. Edital: http://bit.ly/ifcdireito.



CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG)

Inscrições até 11 de abril no site: www.cefetmg.br. Concurso com uma vaga para professor de língua portuguesa. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21.



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até 12 de abril no site www.professorsubstituto.ifrn.edu.br. Concurso com uma vaga de professor substituto de produção cultural. Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 78.