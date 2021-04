Agências e empresas oferecem 187 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» Emprego 1

12 vagas em diversas áreas em empresa de fretes

A marketplace de fretes Cargo X está com 12 vagas abertas para as áreas de gente e gestão (3), financeiro (1), vendas (2), tecnologia (4) e operações (2). Destas, oito são para trabalho remoto, com escritório equipado pela empresa. Pessoas com deficiência são incentivadas a se candidatarem. Os selecionados terão direito, além do salário, a plano de saúde e odontológico, gympass, vale refeição ou alimentação e vale transporte (para cargos presenciais). Inscrições pelo site: bit.ly/3rc6qwo.



» Emprego 2

Oportunidade para ser community manager

Interessados em ser community manager podem se inscrever para o processo seletivo da Vulpi, plataforma de conexão entre empresas e profissionais de TI. É preciso ter experiência com inbound marketing e SEO. Inscrições: bit.ly/393OQ7C.



» Emprego 3

40 vagas para empresa de design e software

A empresa de design, inovação e software Ilegra recebe candidaturas para preenchimento de 40 vagas nas áreas comercial, desenvolvimento, design digital, marketing e recursos humanos. Os postos são para exercício presencial ou remoto. Informações: ilegra.gupy.io/.



» Emprego 4

4 vagas para marketing e vendas

A Allugator, plataforma de aluguel e assinatura de eletrônicos, procura quatro profissionais que atuem nas áreas de vendas internas, analista de marketing, relação com investidores e analista de negócios (business analyst). Inscrições pelo site: bit.ly/3vNUJzD.



» Emprego 5

120 oportunidades em todo país

A administradora de consórcios Embracon abriu 120 postos de trabalho em vários estados do país. Há vagas presenciais e remotas para atuar em áreas de tecnologia, vendas e telemarketing. Os selecionados receberão, além do salário, vale-refeição, seguro de vida e participação nos resultados. Candidaturas: bit.ly/3cZS90S.



» Emprego 6

100 vagas para banco digital

O banco digital Will Bank está com 100 vagas abertas para áreas de TI, RH, desenvolvimento de produtos, design, marketing, análise de dados, controladoria, experiência do consumidor, entre outras. Há vagas para trabalho presencial, em São Paulo (SP) e Vitória (ES), e remoto. Inscrições: bit.ly/2PjCwJH.



» Oportunidades

49 vagas em diversas áreas em TI

A Group Software, empresa que fornece gestão de propriedades, oferece 49 postos de trabalho e estágio nas áreas de backoffice, gente e gestão, mercado, sucesso do cliente e tecnologia. Inscrições pelo site: bit.ly/3reBhsi.



» Trabalho remoto 1

Duas vagas para desenvolver pleno e sênior

A plataforma de gestão para psicólogos PsicoManager busca dois desenvolvedores PHP, nível pleno e sênior. Os selecionados trabalharão em regime remoto. Para se candidatar, é preciso enviar currículo para o e-mail guilherme@psicomanager.com.br.



» Trabalho remoto 2

Oportunidades para consultor de vendas e operador

A Up Consórcios está com processo seletivo aberto para preenchimento de duas vagas de consultor de inside sales e de operador SDR, em regime remoto. As candidaturas devem ser feitas pelo site: bit.ly/3s6XERP.



» Trabalho remoto 3

Três vagas para startup de localização de produtos



A startup de localizador de produtos de uso simultâneo Gofind está com três vagas abertas para gerente de projetos, analista de sucesso do cliente e desenvolvedor back-end, todas para trabalho remoto. Interessados podem se aplicar no sitebit.ly/39nzNGn.



» Tecnologia 1

Vaga para desenvolvedor node

Profissionais desenvolvedores com conhecimento em programação Node.JS, HTML, CSS e operação básica de servidores Linux podem se candidatar para o processo seletivo da startup de integração de sistemas DevApi. Para participar, é preciso enviar currículo para o e-mail mariana.ganassin@devninjas.com.br.



» Tecnologia 2

Nove vagas para desenvolvedores e analistas

A Magis5, empresa de integração e automação de marketplaces, está com nove vagas abertas para desenvolvedores (3), analistas de suporte ao cliente (2), de implantação (2) e de sucesso do cliente (1); e para redator técnico (technical writer). Interessados devem enviar currículo para contato@magis5.com.br.



» Tecnologia 3

Oito vagas para desenvolvedores

O aplicativo de investimentos financeiros Kivo procura oito profissionais de tecnologia para atuar como coordenador de mobile tech lead (1), analista de copywriter (1), front-end developer (1), software engineer (1), mobile software engineer (1), desenvolvedor front-end (1), desenvolvedor mobile (1) e trainee de desenvolvedor C#. O trabalho será feito de modo remoto. Interessados podem se candidatar no link: bit.ly/397bqfQ.



» Tecnologia 4

24 vagas para desenvolvedores, design e vendas internas

A Arbo Imóveis, plataforma de mercado imobiliário, está com 24 postos de trabalho abertos para desenvolvedores, design lead, customer success, customer experience e inside sales. As vagas são para atuação presencial e remota. Inscrições: bit.ly/3vOVhW7.

PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

AÇOUGUEIRO 10 R$ 1.375,92

ATENDENTE DE CENTRAL TELEMARKETING 10 R$ 1.100

AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA 50 R$ 1.300

BOMBEIRO HIDRÁULICO 2 R$ 1.738

CABELEIREIRO 2 R$ 1.100

CONSULTOR DE VENDAS 38 R$ 1.100

CORTADOR À MÃO 1 R$ 1.700

DESENHISTA COPISTA (CAD) 1 R$ 1.200

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 2.000

GERENTE DE SERVIÇOS E PEÇAS 1 R$ 2.500

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 1 R$ 1.500

MARCENEIRO 1 R$ 1.700

MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO 2 R$ 1.700

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS ESPORTIVOS E DE GINÁSTICA 2 R$ 1.555

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 3 R$ 1.600

MONTADOR DE MÁRMORE 1 R$ 1.100

OPERADOR DE CÂMERA 1 R$ 1.700

OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA 3 R$ 2.000

OPERADOR DE VENDAS (LOJAS) 2 R$ 1.280

PADEIRO 10 R$ 1.375,92

PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO 1 R$ 1.500

PROFESSOR DE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM 1 R$ 1.500

PROMOTOR DE VENDAS 10 R$ 1.100

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO 2 R$ 1.600

SERRALHEIRO 2 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.500

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 3 R$ 1.880

SUPERVISOR DE TELEVENDAS 1 R$ 1.187

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA (HELPDESK) 1 R$ 1.600

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 4 ENTRE R$ 1.270,07 E R$ 1.500

TRABALHADOR RURAL 1 R$ 1.300

VENDEDOR INTERNO 3 R$ 1.265

VENDEDOR PRACISTA 10 R$ 1.265

VENDEDOR PRACISTA 2 R$ 1.280

VENDEDOR PRACISTA 3 R$ 1.210

VIDRACEIRO 1 R$ 1.800





Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste