Senai e Huawei promovem capacitação para profissionais de TI

EE Eu Estudante

(crédito: Christian Wiediger / Unsplash)

Uma parceria entre a empresa de tecnologia Huawei e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) vai promover uma capacitação de tecnologia para profissionais da área de tecnologia da informação e comunicação (TIC).

O evento será on-line e ocorre na próxima quinta-feira (8), às 10h, horário de Brasília. A iniciativa vai juntar tecnologia e educação e pretende proporcionar laboratórios e cursos para formação e especialização na área de TIC.

Gratuita, a capacitação será transmitida pelo canal do youtube da Huawei Brasil e do Senai. A mediação será de Rafael Lisboa, diretor da Bússola.

O evento contará com a participação de Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai, Paulo Alvim, secretário de empreendedorismo e inovação do MTCI, Atilio Rulli, diretor sênior de relações governamentais da Huawei Brasil, e Bruno Zitnick, diretor de relações públicas e governamentais da Huawei Brasil.