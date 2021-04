Depen abre processo seletivo com 1.177 vagas disponíveis

E EuEstudante

(crédito: Divulgação / Depen)

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) abre inscrições para processo seletivo com 107 vagas de contratação imediata e 1.070 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para profissionais graduados em arquitetura e engenharias civil, ambiental e sanitarista, elétrica, mecânica e mecatrônica. Inscrições vão até 16 de maio pelo site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

O salário inicial dos contratados varia entre e R$ 6.242 e R$ 8.293. Para efetuar a inscrição, é necessário fazer o pagamento de taxa no valor de R$ 60. São vagas para os cargos de analista e especialista técnico de obras. O concurso tem validade de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois.



Na primeira etapa do certame, o candidato deve responder a uma prova de conhecimentos gerais e específicos. Os participantes selecionados para a segunda fase vão passar pela prova de títulos, certificações e experiência profissional.

O processo seletivo será aplicado em Brasília (DF). De acordo com o Idib, o processo atenderá às normas sanitárias vigentes com higienização e desinfecção dos locais de prova, aferição de temperatura. Também disponibiliza álcool gel e tapetes sanitizantes na entrada e garante o distanciamento social mínimo de dois metros. O uso de máscaras é obrigatório.

