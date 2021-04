JBS abre 15 vagas de trainees em cinco estados do Brasil

E EuEstudante

(crédito: Scott Graham/Unsplash)

A JBS abriu as inscrições para a edição 2021 do programa de trainee Jovens de Valor. A empresa oferta 15 vagas para profissionais com formação entre dezembro de 2016 e dezembro de 2020, nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, engenharia e medicina veterinária. Interessados podem se inscrever até 7 de maio no site da companhia.

As oportunidades são para atuar na Swift, JBS Couros e JBS Novos Negócios. O candidato deve ter disponibilidade de mudança para as cidades das operações, pois as vagas são presenciais.

A Swift tem quatro vagas na fábrica de Andradina (SP) para manutenção, planejamento e controle da produção (PCP) e produção. A JBS Couros tem cinco vagas distribuídas para as unidades de Cascavel (CE), Itumbiara (GO), Lins (SP), Montenegro (RS) e Uberlândia (MG) nas áreas comercial e indústria. A JBS Novos Negócios tem três vagas em Lins (SP), uma em Campo Verde (MT), uma oportunidade em São Paulo (SP) uma vaga em Presidente Epitácio (SP) nas áreas de PCP (análise de desempenho industrial), manutenção, produção, projetos, pesquisa e desenvolvimento, e administrativo.

Programa de trainee da empresa dura 12 meses

Ao longo de 12 meses, os trainees participarão de um ciclo de aprendizado, que contará com rodízio de atividades, desenvolvimento de projetos, além de supervisão compartilhada. Eles também serão desafiados a se desenvolver em aspectos de liderança. Ao final do programa, os profissionais que atenderem aos requisitos serão efetivados em posições estratégicas da companhia.