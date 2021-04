Startup está com 25 vagas abertas para trabalho remoto e presencial

E EuEstudante

(crédito: Major Tom Agency/Unsplash)

A InEvent, empresa de inteligência em tecnologia para eventos híbridos corporativos, abre 25 vagas para trabalho remoto e presencial em diversas áreas de atuação. A proposta da startup é aumentar o número de colaboradores até o fim deste ano.

Parte dos novos postos abertos pela InEvent são para serem cumpridos em regime home office. Contudo, há cargos que requerem que os candidatos morem nos Estados Unidos, em países da América Latina ou na cidade de São Paulo. As atividades têm altas chances de se tornarem presenciais quando a pandemia da covid-19 acabar.

Entre as vagas totalmente remotas, a InEvent disponibilizou os cargos de analista, especialista e líder de equipe na área de sucesso do cliente.

Também serão recrutadas para trabalho a distância profissionais de branding, assistente financeiro, especialista em vendas internas globais, analista de marketing, executivo de contas, especialista em operações de vendas, produtor de vídeos sênior, analista de social media, diretor de produto e outros cargos que podem ser preenchidos por profissionais de qualquer lugar do mundo.

Para as vagas semi-remotas, as vagas são para especialista em sucesso do cliente, designer, especialista em relações públicas, desenvolvedor de front end, especialista em SEO, produtor de vídeo sênior e UX designer.

Interessados em se inscrever podem acessar o site da InEvent e conferir todas as vagas. Os postos serão preenchidos à medida que forem feitas as candidaturas. No endereço eletrônico, há a possibilidade de filtrar as oportunidades que se encaixam no perfil profissional do candidato.