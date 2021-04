Empresa de tecnologia oferece mais de 40 vagas de trabalho

EE Eu Estudante

(crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Matera , empresa de desenvolvimento de tecnologia para o mercado financeiro, está com processos seletivos regulares e oferece mais de 40 postos de trabalho nas áreas de TI, marketing e pessoas, presenciais ou remotas, para cargos efetivos ou estágios.

Entre as vagas abertas estão: analista de suporte, desenvolvedor Java, analista de implementação, agilista, estágio em marketing e gerente de contas. As oportunidades variam entre home office e presencial no estado de São Paulo.

Após receber em 2020 um aporte de R$ 100 milhões do fundo de investimentos Kinea, a empresa está com seu processo de expansão em curso, focado no mercado dos Estados Unidos.

A companhia tem, atualmente, cerca de 700 colaboradores e 160 clientes entre bancos e fintechs e é certificada pela GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar.

Os interessados em ingressar no time da companhia podem fazer as inscrições pelo site.