Catho lança extensão que torna vagas de emprego representativas

A Catho, empresa de recrutamento on-line, lança a ferramenta Vagas Femininas, uma extensão no navegador Google Chrome que adapta a descrição de cargos profissionais do masculino para o feminino. A ação faz parte do movimento "Essa cadeira é minha", que visa reivindicar equidade de gêneros em cargos de liderança.

Para marcar esse lançamento, a Catho disponibiliza nas redes sociais o vídeo oficial da campanha, que apresenta a ferramenta Vagas Femininas e mostra a necessidade de deixar a porta de entrada no mercado de trabalho mais convidativa. Segundo o Informe de Percepção de Gênero, divulgado pelo LinkedIn, as mulheres se candidatam 20% a menos que os homens para as oportunidades de emprego.

Para Ricardo Morais, gerente sênior de marketing da Catho, à frente da equipe que idealizou a ação, a ferramenta está em linha com os propósitos da empresa em incentivar e apoiar a diversidade. Segundo ele, a Catho abraçou a causa da equidade de gênero no mercado de trabalho e tem a obrigação de conscientizar e apoiar outras empresas nesse processo.

Para baixar a extensão, basta acessar aqui e clicar em "usar no Chrome". Automaticamente, todos os sites acessados por meio do navegador ou previamente ativados para portais específicos estarão com a extensão ativada e, consequentemente, os cargos serão trocados do masculino para o feminino.

Confira o vídeo oficial da campanha:

Ficha Técnica:

