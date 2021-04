Empresa de tecnologia e saúde abre vagas de home office

EE Eu Estudante

(crédito: Kristine Wook/Unsplash)

A Pixeon , empresa de tecnologia e inovação para saúde, está com mais de 50 vagas abertas em diversas áreas da companhia, entre elas pesquisa e desenvolvimento, administrativo, comercial, desenvolvimento humano, e organizacional e serviços. A maior parte das oportunidades são em regime remoto e profissionais de todo o Brasil podem se candidatar.

Os cargos disponíveis são analista desenvolvedor C# (9 vagas), analista desenvolvedor Java (3 vagas), analista desenvolvedor Python, analista de segurança da informação, analista desenvolvedor Front-end, analista desenvolvedor Power Builder (7 vagas), analista desenvolvedor Ruby (2 vagas), analista de testes de software (4 vagas), líder fiscal, analista comercial, executivo de contas (4 vagas), analista de recrutamento e seleção (2 vagas temporárias), analista de Implantação, analista de Projetos (2 vagas), analista de suporte (2 vagas), arquiteto de solução, gerente de projetos e consultor de serviços (7 vagas). Todas as vagas da Pixeon também estão abertas para pessoas com deficiência (PCD).

A empresa é líder em soluções de tecnologia de software para Saúde. Os interessados em fazer parte do time Pixeon podem acessar o descritivo de todas as vagas e se candidatar pelo portal de vagas.