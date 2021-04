Carrefour abre vagas de estágio para grupos de estudantes minorizados

EE Eu Estudante

(crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Grupo Carrefour Brasil anuncia 30 vagas de estágio exclusivas para perfis minorizados

Empresa selecionará pessoas negras, pessoas LGBTI+, pessoas com deficiência e mulheres que estejam cursando graduação em diversas áreas para atuar em São Paulo, inicialmente de forma remota

O Grupo Carrefour Brasil abriu vagas para a segunda parte do Programa de Estágio 2021 - 1º semestre, focando na contratação de grupos minorizados, como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTI+ e pessoas com deficiência.

Com 30 vagas disponíveis em diversas áreas, as oportunidades são para trabalhar na matriz da rede, no Banco Carrefour e na diretoria de Vendas e Atendimento nas cidades de São Paulo ou Barueri (SP). O início do estágio está previsto para junho de 2021 e as inscrições estão abertas até dia 18 de abril de 2021 neste link.

O processo seletivo será totalmente on-line. É a primeira vez que este tipo de iniciativa ocorre no Programa de Estágio da companhia. Há vagas abertas para áreas como tecnologia, financeiro, marketing e jurídico.

Entre os benefícios, os novos estagiários contratados contarão com bolsa de estágio mensal de R$1.500, valetransporte, alimentação, assistência médica, seguro de vida, parcerias educacionais e 5% de desconto no Cartão Carrefour.

Candidatos devem se formar entre dezembro de 2022 e 2023

Para se candidatar, os estudantes precisam ser de, pelo menos, um dos perfis minorizados citados - mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTI+ ou pessoas com deficiência - estar cursando graduação em nível bacharel no período noturno e ter previsão de conclusão entre dezembro de 2022 e 2023.

Além disso, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, inicialmente home-office, mas podendo ter necessidade de se apresentar nas unidades nas cidades de São Paulo ou Barueri.