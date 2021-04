Confira lista com 50 concursos abertos e 3.519 vagas em todo país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 50 concursos e 3.519 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há um edital aberto para formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há cinco seleções abertas com 674 oportunidades. Nos conselhos regionais, há oito concursos com 482 postos vagos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 2.019 oportunidades. Há ainda uma seleção para outras regiões com 307 vagas. Nas universidades federais, são 26 processos seletivos e 31 oportunidades. Os institutos federais oferecem cinco concursos e seis postos vagos.





LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT)

Inscrições até 29 de abril no site: bit.ly/MPDFTConcurso. Concurso para formação de cadastro de reserva para promotor de justiça adjunto. Salário: R$ 32.004,65. Taxa: R$ 290.



NACIONAIS

MARINHA DO BRASIL

Inscrições até terça-feira (13/4) no site: https://www.inscricao.marinha.mil.br/. Concurso com 33 vagas para canto - tenor (1), clarinete (4), eufônio (1), fagote (1), percussão - bateria completa (5), percussão - teclados barrafônicos (1), requinta (1), saxofone (3), tímpanos (1), trompete (4), trompa (3), trombone de vara (5) e tuba (3). Salário: R$ 1.199. Taxa: R$ 74.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até 23 de abril no site: http://www.fab.mil.br. Concurso com 136 vagas para homens (110), mulheres (22) e ambos (4) para admissão no curso preparatório de Cadetes do Ar. Taxa: R$ 60.

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até 4 de maio no site: www.esa.eb.mil.br. Concurso com 1.100 vagas para áreas geral (1.000), músico (45) e saúde (55). Salário: entre R$ 3.825 e R$ 5.049. Taxa: R$ 95.

ESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS

Inscrições até 13 de junho no site www.marinha.mil.br/sspm/. Concurso com 750 vagas para aprendiz de marinheiro. Salário: R$ 1.303,90. Taxa: R$ 40.



LOCAIS - CENTRO-OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINA (GO)

Inscrições até segunda-feira (12/4) no site: bit.ly/3wmbty6. Concurso com 108 vagas, sendo 18 imediatas e 90 para cadastro de reserva (CR) para os cargos de analista administrativo (4 + 20 CR), analista de recursos humanos (1 + 5 CR), analista jurídico (1 + 5 CR), assessor de comunicação (1 + 5 CR), controlador interno (1 + 5 CR), motorista (2 + 10 CR), técnico administrativo (7 + 35 CR), e técnico de informática (1 + 5 CR). Salários: entre R$ 1.500 e R$ 2.100. Taxas: entre R$ 70 e R$ 90.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ (MT)

Inscrições até segunda-feira (12/4) no site: selecon.com.br. Concurso com 13 vagas e formação de cadastro reserva para analista legislativo (6), técnico legislativo (6), controlador interno (1) e contador. Salários: entre R$ 3.789,85 e R$ 7.986,12. Taxas: entre R$ 80 e R$ 90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRENÓPOLIS (GO)

Inscrições até quinta-feira (15/4) no site: http://bit.ly/pref_pirenopolis. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para professor efetivo. Salário: R$ 2.424,24. Taxa: R$ 100.

PREFEITURA DE VALPARAÍSO DE GOIÁS (GO)

Inscrições de segunda-feira (12/4) até sexta (16/4) presencialmente no endereço: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Avenida 3, Quadra 99, Lote 3, 2ª Etapa, Jardim Céu Azul, Valparaíso de Goiás (GO). Concurso com 487 vagas temporárias, sendo 17 imediatas e 470 de cadastro reserva, para coordenador técnico (63), assistente social (63), psicólogo (52), pedagogo (21), educador físico (20), enfermeiro (44), nutricionista (20), terapeuta ocupacional (21), fisioterapeuta (20), técnico de enfermagem (63), técnico de informática (20), técnico de cabeleireiro (20), técnico em manicure (20), técnico em dança (20) e técnico em design de sobrancelhas (20). Salários: entre R$ 1.355,90 e R$ 2.658. Taxa: não há.

PREFEITURA DE GOIÂNIA (GO)

Inscrições até sábado (17/4) no site: www.goiania.go.gov.br/talentosgyn. Concurso com 16 vagas comissionadas para os cargos de superintendência (1), coordenação (8) e implementação de gerência (7). Salário: não informado. Taxa: não informada.

CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL DA 13ª REGIÃO (CREFITO 13)

Inscrições até segunda-feira (12/4) no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 20 vagas para assistente administrativo (nível médio). Salário: R$ 1.948,92. Taxa: R$ 40.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE PERNAMBUCO (CRECI/PE) 1

Inscrições até segunda-feira (12/4) no site: bit.ly/3cHRXV3. Concurso com 15 vagas para cadastro de reserva para o cargo de advogado. Salário: R$ 3.441,83. Taxa: R$ 100.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE PERNAMBUCO (CRECI/PE) 2

Inscrições até segunda-feira (12/4) no site: bit.ly/39zQoGS. Concurso com 214 vagas, sendo nove imediatas e 214 para cadastro de reserva (CR), para profissional de suporte técnico (4 + 95 CR), agente fiscal (4 + 95 CR) e analista superior (1 + 15 CR). Salário: entre R$ 1.576,74 e R$ 3.441,83. Taxa: entre R$ 80 e R$ 110.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO CEARÁ (CRECI/CE)

Inscrições até segunda-feira (12/4) no site: bit.ly/2R2tdyJ. Concurso com 18 vagas, sendo três imediatas e 15 para cadastro de reserva (CR), para agente fiscal. Salário: R$ 2.535,31. Taxa: R$ 120.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE (COREN-SE)

Inscrições até sexta-feira (16/4) no site: www.cebraspe.org.br/concursos/coren_se_21. Concurso com quatro vagas para enfermeiro fiscal (2) e técnico administrativo (2). Salários: entre R$ 1.307,42 e R$ 4.237,95. Taxas: entre R$ 49,50 e R$ 74,50.

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 4ª REGIÃO (CRBM-4)

Inscrições até 10 de maio no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 130 vagas para agente administrativo (45), recepcionista (15), técnico em informática (15), assistente de gestão (15) e fiscal biomédico (40). Salários entre R$ 2.000,73 e R$ 4.037,30. Taxa: entre R$ 48 e R$ 55.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 8ª REGIÃO (CRESS-DF)

Inscrições até 10 de maio no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 45 vagas e formação de cadastro reserva para agente administrativo (15), assistente contábil (15) e assistente social – agente fiscal (15). Salários: entre R$ 1.741 e R$ 3.800. Taxas: entre R$ 55 e R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO MARANHÃO (CRECI/MA)

Inscrições até 10 de maio no site: www.idib.org.br. Concurso com 36 vagas e formação de cadastro reserva para analista superior (18), suporte técnico – serviços operacionais (6) e suporte técnico – técnico administrativo (12). Salários: entre R$ 1.285,60 e R$ 1.942,63. Taxas: entre R$ 80 e R$ 120.



LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

PREFEITURA DE ITABIRINHA (MG)

Inscrições até quinta-feira (15/4) no site: portal.imeso.com.br/edital/ver/2. Concurso com 307 vagas e formação de cadastro reserva para agente administrativo (20), agente de saúde (27), apontador (1), atendente de consultório dentário (3), auxiliar administrativo (6), auxiliar de atividades esportivas (2), auxiliar de atividades sociais (1), auxiliar de saúde (24), auxiliar de serviços gerais (88), coordenador escolar (1), coveiro (2), jardineiro (1), mestre de obras (1), monitor de transporte escolar (10), motorista (22), oficial de serviços (7), operador de máquinas (2), serviçal escolar (25), vigia noturno (4), fiscal tributário (1), técnico de enfermagem (4), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), fisioterapeuta (2), médico clínico geral (5), nutricionista (1), professor (36), professor de apoio (5), professor de educação física (2) e professor de inglês (2). Salários: entre R$ 1.100 e R$ 6.177,40. Taxas: entre R$ 60 e R$ 100.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições até sexta-feira (16/4) no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de artes cênicas. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições até sexta-feira (16/4) no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de ciências biológicas. Salário: R$ 3.522,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 3

Inscrições até sexta-feira (16/4) no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de estatística. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 4

Inscrições até 23 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de direito. Salário: R$ 3.522,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 5

Inscrições até 23 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de direito. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 6

Inscrições até 23 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de direito. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 7

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de biologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 8

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de fonoaudiologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 9

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de fonoaudiologia geral e voz. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 10

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de psicologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 11

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com duas vagas e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de medicina. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 90,01 e R$ R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 12

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de pneumologia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 90,01 e R$ R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 13

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de ginecologia e obstetrícia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 90,01 e R$ R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 14

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de química. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 15

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de engenharia elétrica. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 16

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de engenharia civil. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 17

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de arquitetura e urbanismo. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições até quarta-feira (14/4) no site: https://sgc.pr4.ufrj.br/login. Concurso com duas vagas para professor de biologia (1) e orientação educacional (1). Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 170.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP)

Inscrições de segunda (12/4) até quarta (14/4) pelo e-mail: museologia@ufop.edu.br. Concurso com uma vaga para professor na área de preservação e conservação de bens culturais. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: R$ 85. Edital: http://bit.ly/ufopprofessor

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 1

Inscrições até quarta-feira (14/4) no site: concursos.ufscar.br. Concurso com duas vagas para professor substituto de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxa: R$ 107.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 2

Inscrições até 19 de abril no site www.concursos.ufscar.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de física. Salário: R$ 5831,21. Taxa: R$ 145.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 3

Inscrições até 20 de abril no site: www.concursos.ufscar.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de ecologia. Salários: entre R$ R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 88.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até quinta-feira (15/4) pelo e-mail: dpr.fisioterapia@ufpr.br. Concurso com duas vagas para professor no magistério superior em fisioterapia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 45. Edital: http://bit.ly/UFPRprofessor.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 1

Inscrições até sábado (17/4) no site: www.unifesp.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de biologia molecular. Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) 2

Inscrições até 18 de abril no site: www.unifesp.br. Concurso com duas vagas para professor substituto de ciências da saúde/gastroenterologia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 145,78.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Incrições até 18 de abril no site www.sig.unila.edu.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com uma vaga para letras e linguística. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: R$ 105

INSTITUTOS

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG)

Inscrições até este domingo (11/4) no site: www.cefetmg.br. Concurso com uma vaga para professor de língua portuguesa. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até segunda-feira (12/4) no site: www.professorsubstituto.ifrn.edu.br. Concurso com uma vaga de professor substituto de produção cultural. Salário: R$ 3.130,85. Taxa: R$ 78.

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições até 15 de abril no site www.bit.ly/ifnmgincricoes. Concurso com duas vagas para professor de didática e fundamentos da educação. Salários: de R$ 2.236,32 até R$ 5.831,21. Taxa: não há

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS (IFG)

Inscrições até sexta-feira (16/4) no site: http://bit.ly/ifgprofessor. Concurso com uma vaga para professor de química. Salários: entre R$ 2.465,32 e R$ 3.751,21. Taxa: R$ 40.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC)

Inscrições até 19 de abril pelo e-mail: cgp.luzerna@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de direito. Salários: entre R$ 2.236,32 e 3.522,21. Taxa: R$ 20. Edital: http://bit.ly/ifcdireito.