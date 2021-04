Mercado Livre abre 7,2 mil vagas e quer dobrar quadro de funcionários

E EuEstudante

(crédito: RoseBox/Unsplash)

O Mercado Livre, companhia de tecnologia para e-commerce e serviços financeiros, oferta 16 mil novos postos diretos de trabalho em toda a América Latina, sendo 7.200 para o Brasil. Com isso, a empresa busca ampliar a rede logística na região e fortalecer as áreas de tecnologia da informação, serviços financeiros e de produtos. As candidaturas podem ser feitas de maneira on-line.

Após ter encerrado 2020 com um quadro de 15.545 colaboradores, a expectativa da empresa é fechar o ano com mais de 32 mil funcionários. Caso a meta seja cumprida, será um crescimento de 100% em relação ao ano passado.

O plano da companhia envolve quadruplicar o número de pessoas que atuam na área de logística e adicionar 4 mil novos empregos na área de TI. Também será ampliado o número de colaboradores dedicados ao Mercado Pago, e-commerce, prevenção e segurança, marketing e diversas áreas administrativas da empresa.

Além dos 7.200 novos colaboradores no Brasil, serão somados 4.700 funcionários no México, 2.800 na Argentina, 850 na Colômbia, 300 no Chile e 150 no Uruguai.

Conheça o perfil das vagas

Os novos postos de trabalho serão oferecidos a todos níveis de experiência, com oportunidades de acesso ao primeiro emprego. O processo de avaliação e contratação é baseado nos princípios culturais do Mercado Livre.

A empresa busca pessoas que queiram assumir riscos, que possam trabalhar em equipe, abertas às mudanças e que possam executar as tarefas com excelência e também se divertir. Para se candidatar, acesse este link. Não há prazo final para se candidatar.