Feira oferece oportunidades de inserção a jovens LGBTI+ no mercado

(crédito: Mais Diversidade/Divulgação)

Para conectar jovens profissionais lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexuais e das mais diversas orientações a empresas atentas à importância da diversidade, a consultoria Mais Diversidade promove, de 31 de maio a 4 de junho, a "FEIRA DIVERS/A". O evento será totalmente on-line, e as inscrições podem ser feitas até 31 de maio neste link.

Durante a primeira do evento, que se inicia no começo de junho e celebra a abertura das comemorações do mês do Orgulho LGBTI+, os participantes terão acesso a palestras on-line com profissionais especialistas em diversidade e inclusão. Os profissionais auxiliarão no desenvolvimento e capacitação desses jovens que estão em início de carreira.

Os participantes também serão conectados às empresas que mais se destacam na valorização da diversidade e na inclusão de profissionais LGBTI+.

Consultoria oferta mentorias para inscritos na feira

De junho a outubro, a Mais Diversidade também promoverá mentorias para estudantes ou recém-formados, inscritos na Feira. O objetivo será conectá-los com profissionais de diferentes níveis de experiência no mercado, para desenvolvimento pessoal e profissional.

Além disso, nos meses de setembro e outubro, serão feitos workshops exclusivos e direcionados por empresa conforme os objetivos e necessidades, que vão desde a apresentação da marca empregadora a treinamentos específicos.

Todas essas atividades da feira serão totalmente gratuitas para estudantes e jovens recém-formados até dezembro de 2017.

Conheça outras edições

Conhecida anteriormente como Reaching Out Brasil, essa será a sétima edição da FEIRA DIVERS/A no Brasil. Ela conta com o apoio da organização sem fins lucrativos norte-americana Reaching Out MBA, além de outros apoiadores como: a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, a Human Rights Campaign, a Câmara de Comércio e Turismo LGBT, a Transempregos, a Rede Mulher Empreendedora, a PretaHub e o Movimento Mulher 360.