Empresa oferta 60 vagas para trabalho presencial e remoto

A Pmweb, empresa de serviços e tecnologia para marketing e CRM, está com 60 vagas abertas para trabalhar em São Paulo (SP) ou em Porto Alegre (RS). Há postos remotos e oportunidades de estágio. As inscrições para os processos seletivos podem ser feitas no site Pmweb.

Entre as principais áreas para trabalhar estão programação, business analytics, sucesso do cliente e recursos humanos. Não há data final para candidaturas.

Conheça a empresa

Sediada em Porto Alegre (RS) e com escritório em São Paulo, a empresa faz parte do Grupo WPP e faz a integração de dados para impulsionar a experiência das marcas com os consumidores. A Pmweb atende diferentes segmentos, como moda, varejo, hotelaria, banco, companhias aéreas e indústria.