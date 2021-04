Startups abrem 80 vagas para as áreas de finanças e tecnologia

E EuEstudante

(crédito: Cubo Itaú/Divulgação)

As startups que fazem parte do Cubo Itaú, hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico da América Latina, estão com 80 vagas disponíveis para as áreas de finanças e tecnologia. As inscrições podem ser feitas de maneira on-line.



Cerca de 12 startups procuram por talentos dos mais diversos níveis e áreas. Dentre os destaques, a Accountfy, solução que possibilita otimizar a administração da governança financeira das empresas, tem mais de 30 vagas entre analistas, coordenadores e gerentes. Dessas, 13 são para desenvolvedores front e back-end.

A Bom pra Crédito, plataforma de crédito on-line, oferta 10 vagas para analista de CRM, passando por líder de tecnologia e gerente de data science.

Especialistas em desenvolvimento Ruby, linguagem de programação dinâmica e com foco na simplicidade e na produtividade, podem se inscrever no processo seletivo da Iugu. A startup é uma plataforma de gestão e automação de pagamentos on-line, que procura profissionais pleno e sênior.

Bxblue, Dattos, Easy Crédito, ExpenseOn, Iugu, Magnetis, Noverde, Pisma, Receiv e Virtus Pay também estão com posições em tecnologia e demais áreas. Todas as vagas podem ser acessadas em no site do Cubo Itáu.