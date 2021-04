Assaí Atacadista abre 249 vagas de emprego em Caldas Novas

E EuEstudante

(crédito: Assaí/Divulgação)

O Assaí, empresa de atacado e varejo, está ofertando 249 vagas na loja que vai ser inaugurada, nos próximos meses, no bairro Solar de Caldas Novas, em Goiás. Há postos de trabalho para diversas funções e os interessados devem se cadastrar no site até 3 de maio.

A rede vai oferecer remuneração e benefícios de acordo com o mercado. Ela ainda concede plano de carreira e investe na capacitação dos colaboradores.

Entre as vagas ofertadas, há cargos de chefe de seção, nutricionista, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de cozinha, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira. Além disso, também há oportunidades para pessoas com deficiência.

A nova unidade no Goiás faz parte do plano de expansão da marca, que dobrou a sua presença no país nos últimos seis anos. A rede tem lojas em 23 estados e no Distrito Federal.