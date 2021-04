Digisystem abre 41 vagas na área de TI; há postos para Brasília

E EuEstudante

(crédito: Heylagostechie/Unsplash)

A Digisystem, companhia brasileira fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas, oferta 41 novas vagas relacionadas à área de tecnologia, para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A expectativa é que as novas vagas sejam preenchidas até o final de maio. As candidaturas devem ser feitas on-line.

Atualmente, a Digisystem conta com vários cargos disponíveis, como administrador de infraestrutura de TI, administrador de redes, analista de suporte analista comercial, desenvolver, coordenador de operações, consultor técnico, gestor de contas e técnico de suporte.

As vagas abrangem o modelo de trabalho remoto e presencial e a remuneração dos cargos varia entre R$ 1.688 e R$ 14.000. As vagas ficarão abertas enquanto estiverem disponíveis na plataforma. Caso o perfil do candidato não se enquadre em nenhuma das oportunidades em aberto, é possível deixar o currículo cadastrado no banco de talentos da empresa.

Empresa firmou parceria para melhorar o processo seletivo

Como parte do processo de transformação digital do setor de RH, a empresa firmou parceria com a empresa de software Kenoby para organização do recrutamento. A transformação digital na área de recursos humanos possibilita a redução no tempo de contratação, melhora a eficiência dos processos e oferece melhor experiência aos candidatos.

De acordo com a diretora de RH da Digisystem, Mirian Macedo, a parceria possibilita que a empresa encontre candidatos mais bem capacitados para as oportunidades, em menos tempo e de forma ágil e assertiva. Além disso, os candidatos também podem importar o currículo de forma automática.

O acordo foi firmado em janeiro de 2021, e o processo de implementação da tecnologia teve duração de 45 dias. Ao todo, serão investidos R$ 50 mil na parceria, durante o ano de 2021.