Confira lista com 49 concursos abertos e 4.021 vagas em todo o país

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 49 concursos e 4.021 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há um edital aberto para formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, há três seleções abertas com 88 oportunidades. Nos conselhos regionais, há três concursos com 211 postos vagos. Entre os nacionais, há seis certames abertos para 3.273 oportunidades. Há ainda quatro seleções para outras regiões com 405 vagas. Nas universidades federais, são 27 processos seletivos e 37 oportunidades. Os institutos federais oferecem cinco concursos e sete postos vagos.



LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT)

Inscrições até 29 de abril no site: bit.ly/MPDFTConcurso. Concurso para formação de cadastro de reserva para promotor de justiça adjunto. Salário: R$ 32.004,65. Taxa: R$ 290.

NACIONAIS

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO AR (EPCAR)

Inscrições até sexta-feira (23/4) no site: http://www.fab.mil.br. Concurso com 136 vagas para homens (110), mulheres (22) e ambos (4) para admissão no curso preparatório de Cadetes do Ar. Salário: não informado. Taxa: R$ 60.

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até 4 de maio no site: www.esa.eb.mil.br. Concurso com 1.100 vagas para áreas geral (1.000), músico (45) e saúde (55). Salário: entre R$ 3.825 e R$ 5.049. Taxa: R$ 95.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN)

Inscrições até 16 de maio no site: idib.org.br. Concurso com 1.177 vagas, sendo 107 imediatas e 1.070 para formação de cadastro de reserva, para técnico de obras - orçamentista (110), técnico de obras - calculista estrutural (66), técnico de obras - calculista fundações (66), técnico de obras - elétrica (110), técnico de obras - hidráulica (110), técnico de obras - ambiental sanitarista (110), técnico de obras - civil (484), técnico de obras - mecânica (22) e técnico de obras - arquitetura (99). Salários: entre R$ 6.242,41 e R$ 8.293,82. Taxa: R$ 60.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU) 1

Inscrições até 30 de abril no site: www.gov.br/agu/pt-br/concursos. Concurso com 100 vagas, sendo 50 para atividades técnicas de formação específica (profissional de apoio) e 50 para atividades técnicas de suporte (profissional de apoio). Salários: entre R$1.700 e R$3.800. Taxa: não há.

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU) 2

Inscrições até 30 de abril no site: www.gov.br/agu/pt-br/concursos. Concurso com 10 vagas para gerente (5) e atividades técnicas de tecnologia da informação (5). Salário: R$8.300. Taxa: não há.

ESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS

Inscrições até 13 de junho no site www.marinha.mil.br/sspm/. Concurso com 750 vagas para aprendiz de marinheiro. Salário: R$ 1.303,90. Taxa: R$ 40.

LOCAIS - CENTRO-OESTE

PREFEITURA DE TURVÂNIA (GO)

Inscrições até quinta-feira (22/4) presencialmente no endereço: Avenida Dr. Ulisses Guimarães, 458, Centro, Turvânia (GO). Concurso com 57 vagas para agente de combate a endemias (2), agente comunitário de saúde (2), assistente social (1), auxiliar administrativo (4), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de obras (4), auxiliar de serviços gerais (5), coveiro (1), cozinheiro (2), cuidador de idosos (1), encarregado de almoxarifado (1), encarregado de lavanderia (1), instrutor de artesanato (1), gari (7), jardineiro (2), mecânico geral (1), motorista (5), nutricionista (1), operador de máquinas (1), pedreiro (4), psicólogo (1), responsável técnico do abrigo de idosos (1), técnico de meio ambiente (1), trabalhador braçal (2), tratorista (2), vigia noturno (3), professor, merendeira, monitor de educação infantil e zelador de ginásio. Salários: entre R$ 1.241,48 e R$ 2.536,38. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalturvania.

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH) 1

Inscrições de terça-feira (20/4) até domingo (25/4) no site: www.igh.org.br/trabalhe-conosco/. Concurso com seis vagas para analista administrativo (2), assistente administrativo - diretoria (2) e assistente administrativo - departamento pessoal (2). Salários: entre R$ 1.613,54 e R$ 2.610,18. Taxa: não há.

INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO (IGH) 2

Inscrições de terça-feira (20/4) até 26 de abril presencialmente no endereço: Escritório Regional de Goiás, Avenida Perimetral, St. Oeste, Goiânia (GO). Concurso com 25 vagas para motorista de ambulância. Salários: entre R$ 1.613,54 e R$ 2.610,18. Taxa: não há. Edital: bit.ly/editalhmi.

CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 4ª REGIÃO (CRBM-4)

Inscrições até 10 de maio no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 130 vagas para agente administrativo (45), recepcionista (15), técnico em informática (15), assistente de gestão (15) e fiscal biomédico (40). Salários entre R$ 2.000,73 e R$ 4.037,30. Taxa: entre R$ 48 e R$ 55.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 8ª REGIÃO (CRESS-DF)

Inscrições até 10 de maio no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 45 vagas e formação de cadastro reserva para agente administrativo (15), assistente contábil (15) e assistente social – agente fiscal (15). Salários: entre R$ 1.741 e R$ 3.800. Taxas: entre R$ 55 e R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO MARANHÃO (CRECI/MA)

Inscrições até 10 de maio no site: www.idib.org.br. Concurso com 36 vagas e formação de cadastro reserva para analista superior (18), suporte técnico – serviços operacionais (6) e suporte técnico – técnico administrativo (12). Salários: entre R$ 1.285,60 e R$ 1.942,63. Taxas: entre R$ 80 e R$ 120.

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA (TJRO)

Inscrições até 28 de abril no site: bit.ly/fgvTJRO. Concurso com 175 vagas para analista de desenvolvimento (18), analista de negócios (2), analista de segurança da informação (1), analista de banco de dados (1), analista de redes (1), analista de infraestrutura de sistemas (1), analista de monitoramento (1) e apoio técnico da central de processos eletrônicos (150). Salários: entre R$3.369,94 e R$5.913,49. Taxas: entre R$ 25 e R$ 35.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ (MPAP) 1

Inscrições até 7 de maio no site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com dez vagas para psicologia (1), serviço social (2), tecnologia da informação (1) e auxiliar administrativo (6). Salários: entre R$ 4.584,25 e R$ 6.239,72. Taxas: entre R$ 84 e R$ 107.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ (MPAP) 2

Inscrições até 19 de maio no site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com nove vagas e formação de cadastro de reserva para promotor substituto. Salário: R$ 30.404,42. Taxa: R$ 160.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEJUSP/MG)

Inscrições entre 16 de junho e 16 de julho no site http://www.ibgpconcursos.com.br/ . Concurso com 211 vagas para Assistente Executivo de Defesa Social. Salário: R$ 1.750,10. Taxa: R$ 73,97.

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições até sexta-feira (23/4) no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de direito. Salário: R$ 3.522,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições até sexta-feira (23/4) no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de direito. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 3

Inscrições até sexta-feira (23/4) no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de direito. Salário: R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 4

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de biologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 5

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de fonoaudiologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 6

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de fonoaudiologia geral e voz. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 7

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de psicologia. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 8

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com duas vagas e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de medicina. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 90,01 e R$ R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 9

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de pneumologia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 90,01 e R$ R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 10

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de ginecologia e obstetrícia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 90,01 e R$ R$ 145,78.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 11

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de química. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 12

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de engenharia elétrica. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 13

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de engenharia civil. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 14

Inscrições até 30 de abril no site: http://bit.ly/sistemaunb. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor do magistério superior de arquitetura e urbanismo. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240,40.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até este domingo (18/4) no site: www.unifesp.br. Concurso com duas vagas para professor substituto de ciências da saúde/gastroenterologia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 145,78.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA (UNILA)

Incrições até domingo (18/4) no site www.sig.unila.edu.br/sigrh/public/home.jsf. Concurso com uma vaga para letras e linguística. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: R$ 105

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 1

Inscrições até segunda-feira (19/4) no site www.concursos.ufscar.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de física. Salário: R$ 5831,21. Taxa: R$ 145.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 2

Inscrições até terça-feira (20/4) no site: www.concursos.ufscar.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de ecologia. Salários: entre R$ R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 88.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ)

Inscrições até quinta-feira (22/4) nos sites descritos no edital. Concurso com três vagas para professor nas áreas de educação (1), ciências da saúde (1) e ciências biológicas (1).

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS (UNIFAL)

Inscrições até sexta-feira (23/4) no site: http://bit.ly/sistemaunifal. Concurso com uma vaga para professor substituto do Instituto de Ciência Humanas e Letras (ICHL). Salários: entre R$ 2.795,40 e R$ 3.522,21. Taxa: R$ 75.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFJVM) 1

Inscrições até sexta-feira (23/4) enviadas pelo Correio para os endereços descritos no edital. Concurso com três vagas para professor de matemática (1), química (1) e odontologia (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxas: entre R$ 140 e R$ 200. Edital: http://bit.ly/professorUFJVM.

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI (UFVJM) 2

Inscrições de quinta-feira (22/4) até 31 de maio enviadas pelo Correio para os endereços descritos no edital. Concurso com três vagas para professor nas áreas de engenharia (2) e de ciências exatas e da terra (1). Salários: entre R$ 4.472,64 e R$ 9.616,18. Taxas: entre R$ 140 e R$ 200. Edital: bit.ly/professorUFJVM2

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG)

Inscrições até 30 de abril no site: bit.ly/sistemaUFMG. Concurso com uma vaga para professor na Escola de Engenharia. Salários: entre R$ 2.795,40 e R$ 3.522,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições de 3 até 4 de maio pelo e-mail: professorsubstituto.cap.ufrj.rh@gmail.com. Concurso com uma vaga para professor de química. Salários: entre R$ 1.966,67 e R$ 4.699,21. Taxa: Não há. Edital: bit.ly/quimicaUFRJ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 11 de maio no site: www.unifesp.br. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em nutrição. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$145,78

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE (IFC)

Inscrições até segunda-feira (19/4) pelo e-mail: cgp.luzerna@ifc.edu.br. Concurso com uma vaga para professor de direito. Salários: entre R$ 2.236,32 e 3.522,21. Taxa: R$ 20. Edital: http://bit.ly/ifcdireito.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até quinta-feira (22/4) no site: http://bit.ly/professorIFRN. Concurso com três vagas para professor de história. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 78.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS (IFSULDEMINAS) 1

Inscrições até 26 de abril no site: www.ifsuldeminas.edu.br/concurso. Concurso com uma vaga para professor na área de robótica. Salários: entre R$ 2.459,95 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS IFSULDEMINAS) 2

Inscrições até 26 de abril no site: www.ifsuldeminas.edu.br/concurso. Concurso com uma vaga para professor de artes. Salários: entre R$ 2.459,95 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até 10 de maio no site www.portal.ifrn.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de educação física. Salários entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 78.