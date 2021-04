Agências e empresas oferecem 217 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» STARTUP

9 VAGAS

A startup Effecti, especializada em tecnologia para licitantes, está com nove vagas abertas para Assistente de Suporte (Middle), Customer Success (Middle), Inside Sales (Middle), Sales Development Representative (SDR - Enterprise), Product Manager/Product Owner (Desenvolvimento), Paid Marketing (Growth), Analista de Patrocínios (Effecti Plus) e Engenharia de Software (Pleno – Desenvolvimento). As posições são para trabalho remoto, presencial ou modelo híbrido. As inscrições estão abertas até 30 de abril no site: https://jobs.solides.com/effecti e pelo e-mail ruan.euler@effecti.com.br para envio de portfólio.

» EQUIDADE DE GÊNERO

PROGRAMA GET.TALENTOSAS

A Getnet, empresa de tecnologia do Santander especializada em meios de pagamento, abre as inscrições para a primeira edição do Programa Get.Talentosas que visa contratar estudantes ou profissionais para atuarem na área de tecnologia. As vagas são limitadas para São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). A companhia busca mulheres, de qualquer idade, etnia e orientação sexual, que estudam ou são formadas em qualquer curso. O Get.Talentosas tem duração de nove meses e inclui treinamentos, formação de metodologias ágeis e plano de desenvolvimento individual. As inscrições podem ser feitas até 5 de maio no link: site.getnet.com.br/mulheresnati.



» MERCADO LIVRE

7 MIL VAGAS

O Mercado Livre oferta 16 mil novos postos de trabalho em toda a América Latina. Ao todo, são 7.200 no Brasil, 4.700 colaboradores no México, 2.800 na Argentina, 850 na Colômbia, 300 no Chile e 150 no Uruguai. As vagas são para áreas como tecnologia da informação, serviços financeiros e produtos. Os novos postos de trabalho serão oferecidos a todos níveis de experiência, com muitas oportunidades de acesso ao primeiro emprego. Para se inscrever, acesse: jobs.mercadolibre.com.



» NOVOMUNDO.COM

110 VAGAS

A varejista NovoMundo.com está com 110 vagas de primeiro emprego para jovens entre 18 e 24 anos e para pessoas acima de 50 anos no programa "Jovens a mais tempo". Os recém-contratados passam por treinamentos que ocorrem on-line, semipresencial e presencial. A Novo Mundo tem 2.400 colaboradores diretos, distribuídos em 140 lojas, seis centros de distribuição, nos estados de Goiás (sede), Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima e Distrito Federal. Os interessados devem se cadastrar pelo site: www.gentederesultado.com.br.



» TIM OFERTA 123 VAGAS

OPORTUNIDADES PARA PCD

A TIM quer estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e está com 123 vagas abertas para PCD. Interessados devem cadastrar o currículo no site: vagas.com/TIM. Não há data limite para as inscrições. O trabalho será remoto, com exceção da equipe de lojas. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos e ter ensino médio completo. Serão valorizadas características como criatividade, empatia, colaboração e mente aberta. Dentre alguns benefícios, a companhia oferece remuneração compatível com o mercado, vale-refeição e/ou alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, participação nos resultados e celular corporativo.



» TECNOLOGIA 1

VAGA PARA DESENVOLVEDOR

Profissionais desenvolvedores com conhecimento em programação Node.JS, HTML, CSS e operação básica de servidores Linux podem se candidatar para o processo seletivo da startup de integração de sistemas DevApi. Para participar, é preciso enviar currículo para o e-mail mariana.ganassin@devninjas.com.br.



» TECNOLOGIA 2

NOVE VAGAS PARA

DESENVOLVEDORES E ANALISTAS

A Magis5, empresa de integração e automação de marketplaces, está com nove vagas abertas para desenvolvedores (3), analistas de suporte ao cliente (2), de implantação (2) e de sucesso do cliente (1); e para redator técnico (technical writer). Interessados devem enviar currículo para contato@magis5.com.br.



» TECNOLOGIA 3

OITO VAGAS PARA DESENVOLVEDORES

O aplicativo de investimentos financeiros Kivo procura oito profissionais de tecnologia para atuar como coordenador de mobile tech lead (1), analista de copywriter (1), front-end developer (1), software engineer (1), mobile software engineer (1), desenvolvedor front-end (1), desenvolvedor mobile (1) e trainee de desenvolvedor C#. O trabalho será feito de modo remoto. Interessados podem se candidatar no link: bit.ly/397bqfQ.



» TECNOLOGIA 4

24 VAGAS PARA DESENVOLVEDORES, DESIGN E VENDAS INTERNAS

A Arbo Imóveis, plataforma de mercado imobiliário, está com 24 postos de trabalho abertos para desenvolvedores, design lead, customer success, customer experience e inside sales. As vagas são para atuação presencial e remota. Inscrições: bit.ly/3vOVhW7.



» TECNOLOGIA 5

60 VAGAS ABERTAS

A Pmweb, empresa de serviços e tecnologia para marketing e CRM, está com 60 oportunidades para trabalhar em São Paulo (SP) ou em Porto Alegre (RS). As vagas são para cargos efetivos, trabalho remoto e estágio. Entre as principais áreas para trabalhar estão programação, business analytics, sucesso do cliente e recursos humanos. As inscrições podem ser feitas no site: https://pmweb.gupy.io.



» ASSAÍ ATACADISTA

249 VAGAS

O Assaí, empresa de atacado e varejo, oferta 249 vagas na loja que vai ser inaugurada nos próximos meses em Caldas Novas (GO). Há postos de trabalho para diversas funções, como chefe de seção, nutricionista, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de cozinha, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção e operador de empilhadeira. Interessados devem se cadastrar até 3 de maio no site: bit.ly/assaivagas.

PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

ANALISTA DE GESTÃO DE ESTOQUE 2 R$ 1.352,52

ARMADOR DE FERROS 4 R$ 1.738

CARPINTEIRO 21 R$ 1.738

CARRETEIRO (MOTORISTA DE CAMINHÃO-CARRETA) 2 R$ 1.700

COBRADOR DE TRANSPORTES COLETIVOS 15 R$ 1.401,85

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 70 R$ 80 (dia)

GARÇOM 50 R$ 80 (dia)

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 2 R$ 2.000

MANICURE 5 SALÁRIO NÃO INFORMADO

MARCENEIRO 3 ENTRE R$ 1.600 E R$ 1.800

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 3 R$ 1.600

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.500

OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO 1 R$ 1.400

PEDREIRO 11 ENTRE R$ 1.738 E R$ 1.900

PINTOR DE OBRAS 8 R$ 1.738

SERRALHEIRO 1 R$ 1.800

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 1 R$ 1.270,07

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.000

VENDEDOR PRACISTA 15 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.265

Agências do Trabalhador durante lockdown

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste