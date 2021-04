Carreira policial: cursinho promove sete dias de aulas gratuitas

E EuEstudante

A partir desta segunda-feira (19/4), a Estratégia Concursos fará transmissões ao vivo, no canal do Youtube, para ajudar na preparação de concurseiros que sonham com uma oportunidade em carreiras policiais. Este ano, sete estados terão concursos de Polícia Civil: Alagoas, Ceará, Paraíba, Goiás, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo.

A Semana Especial 7 em 7, como é chamada a série de transmissões que ocorrem em sete dias e são voltadas para os sete concursos, tem encontros no período da manhã e início da noite. Confira a programação completa:



Segunda-feira (19/4), às 18h: as sete matérias comuns aos sete principais editais da área policial;



Segunda-feira (19/4), às 19h: direito administrativo;



Terça-feira (20/4), às 19h: direito constitucional;



Quarta-feira (21/4), às 19h: português;



Quinta-feira (22/4), às 19h: informática;



Sexta-feira (23/4), às 19h: direito processual penal;



Sábado (24/4), às 8h30: legislação penal extravagante;



Domingo (25/4), às 8h30: direito penal.

Acesse o canal de Youtube da Estratégia Concursos por meio deste link.