Webjump abre vagas para profissionais de TI em São Paulo

A Webjump, empresa de soluções tecnológicas para e-commerce, está om mais de 25 vagas abertas para profissionais de tecnologia nas áreas de Infraestrutura, Projetos, Segurança, Desenvolvimento e Qualidade. As vagas são no modelo de home office enquanto durar a pandemia, e alguns cargos poderão seguir 100% remotos mesmo após esse período.

Os benefícios oferecidos incluem vale-refeição, plano de saúde, programa de apoio financeiro, psicológico e jurídico, academia, plano de carreira, além de incentivos a cursos e certificações.

Confira as vagas abertas:



• [Infraestrutura] DevOps - 3

• [Projeto] Business Development Manager - 1

• [Segurança] Analista de Segurança da Informação - 1

• [Engenharia] Engenheiro de Software - 2

• [Projeto] Squad Leader Júnior - 1

• [Projeto] Squad Leader Pleno - 2

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Back-end Júnior - 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Back-end Pleno - 2

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Back-end Sênior - 1

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Front-end Júnior - 2

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Front-end Pleno - 6

• [Desenvolvimento] Desenvolvedor Front-end Sênior - 1

• [Qualidade] Analista de QA Júnior - 1

• [Qualidade] Analista de QA Pleno - 3

• [Qualidade] Analista de QA Sênior - 1



A Webjump busca profissionais que tenham autonomia, interesse em evoluir, senso de dono e espírito colaborativo. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: carreira@webjump.com.br, com o link do perfil no LinkedIn e nome da vaga no assunto do e-mail. Não há prazo para envio das candidaturas.