Agências e empresas oferecem 301 vagas de emprego

E EuEstudante

As 15 Agências do Trabalhador do Distrito Federal seguirão abertas com atendimentos presenciais ao público, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, mesmo durante o lockdown. No entanto, a Setrab orienta que sejam, preferencialmente, feitas as solicitações de prestação de serviços via atendimento remoto. O Seguro Desemprego (inclusive o doméstico) poderá ser solicitado pelo app da CTPS Digital e pelo app do Sine Fácil, ou pelo link empregabrasil.mte.gov.br. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo app do Sine Fácil. A Carteira de Trabalho digital deve ser acessada pelo Portal empregabrasil.mte.gov.br.

CHANCES DE EMPREGO

» STARTUP

9 VAGAS

A startup Effecti, especializada em tecnologia para licitantes, está com nove vagas abertas para Assistente de Suporte (Middle), Customer Success (Middle), Inside Sales (Middle), Sales Development Representative (SDR - Enterprise), Product Manager/Product Owner (Desenvolvimento), Paid Marketing (Growth), Analista de Patrocínios (Effecti Plus) e Engenharia de Software (Pleno – Desenvolvimento). As posições são para trabalho remoto, presencial ou modelo híbrido. As inscrições estão abertas até sexta-feira (30/4) no site: https://jobs.solides.com/effecti e pelo e-mail ruan.euler@effecti.com.br para envio de portfólio.



» ARCO EDUCAÇÃO

RECRUTAMENTO RELÂMPAGO

A startup Arco Educação está com inscrições abertas para 100 vagas de tecnologia. Os candidatos podem se inscrever até 2 de maio pelo link: http://bit.ly/arcoedu. Há opções para trabalho remoto, híbrido e presencial, porém atualmente as equipes estão em home office. Podem participar da seleção candidatos de todos os níveis de experiência e com conhecimentos em qualquer linguagem de programação. A empresa busca também pessoas que tenham disponibilidade para mudança de estado.



» ASSAÍ ATACADISTA

249 VAGAS

O Assaí, empresa de atacado e varejo, oferta 249 vagas na loja que vai ser inaugurada, nos próximos meses, em Caldas Novas (GO). Há postos de trabalho para diversas funções, como chefe de seção, nutricionista, fiscal de prevenção de perdas, auxiliar de cozinha, repositor de mercadorias, operador de caixa, auxiliar de manutenção e operador de empilhadeira. Interessados devem se cadastrar até 3 de maio no site: bit.ly/assaivagas.



» MERCADO LIVRE

7 MIL VAGAS

O Mercado Livre oferta 16 mil novos postos de trabalho em toda a América Latina. Ao todo, são 7.200 no Brasil, 4.700 colaboradores no México, 2.800 na Argentina, 850 na Colômbia, 300 no Chile e 150 no Uruguai. As vagas são para áreas como tecnologia da informação, serviços financeiros e produtos. Os novos postos de trabalho serão oferecidos a todos níveis de experiência, com muitas oportunidades de acesso ao primeiro emprego. Para se inscrever, acesse: jobs.mercadolibre.com.



» NOVOMUNDO.COM

110 VAGAS

A varejista NovoMundo.com está com 110 vagas de primeiro emprego para jovens entre 18 e 24 anos e para pessoas acima de 50 anos no programa "Jovens a mais tempo". Os recém-contratados passam por treinamentos que ocorrem on-line, semipresencial e presencial. A Novo Mundo tem 2.400 colaboradores diretos, distribuídos em 140 lojas, seis centros de distribuição, nos estados de Goiás (sede), Tocantins, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Pará, Amazonas, Roraima e Distrito Federal. Os interessados devem se cadastrar pelo site: www.gentederesultado.com.br.



» TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

53 VAGAS

A UDS Tecnologia, companhia especialista em transformação digital, disponibiliza 53 vagas de trabalho remoto para as áreas de engenharia de software, análise de sistemas, design e gestão de projetos. A média salarial varia entre R$ 3 mil a R$ 15 mil, de acordo com o perfil profissional (júnior, pleno ou sênior). O processo seletivo será feito virtualmente. Para se candidatar, acesse: jobs.kenoby.com/uds.



» TELETRABALHO

VAGAS NO BRASIL E NOS EUA

A Nodo, especialista em soluções digitais personalizadas para diferentes setores, está com 12 vagas abertas para atuação home office para o Brasil e na Califórnia (EUA). As vagas disponíveis são para atuar como desenvolvedor Front-End (React e/ou React Native), desenvolvedor Back-End (Node.Js), auxiliar administrativo, UX Designer, UX/UI Designer, gerente de projetos e desenvolvedor Full Stack. Além disso, há uma vaga de Business Developer para trabalhar diretamente com a diretoria US nos Estados Unidos. Para a posição em específico, é imprescindível poder trabalhar legalmente no país e morar na região da Califórnia. Para se candidatar, basta acessar o link: nodo.cc/pt/trabalhe-conosco. Para as vagas de atuação nos EUA, a aplicação deve ser feita através do LinkedIn: http://bit.ly/nodoeua.



» TECNOLOGIA 1

41 VAGAS

A Digisystem, companhia brasileira fornecedora de soluções de negócios de tecnologias avançadas, oferta 41 novas vagas relacionadas à área de tecnologia, para atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. As vagas abrangem o modelo de trabalho remoto e presencial e a remuneração varia entre R$ 1.688 e R$ 14.000. A expectativa da Digisystem é de que as novas vagas sejam preenchidas até o final de maio. As vagas ficarão abertas enquanto estiverem disponíveis na plataforma. Inscreva-se: jobs.kenoby.com/digisystem.



» TECNOLOGIA 2

30 VAGAS

A fintech Asaas pretende preencher 30 vagas até maio para assistente comercial, assistente de crédito e assistente de recrutamento, para atuação em Joinville (SC); analista de prevenção a fraudes, assistente de sucesso do cliente, desenvolvedor front-end, desenvolvedor full stack, desenvolvedor mobile, DevOps engineer, gerente de projetos e product manager/product owner, para atuação remota ou em Joinville (SC); e business development, para atuação em Belo Horizonte (MG). O processo seletivo é remoto. Inscrições: jobs.kenoby.com/asaas.



» TECNOLOGIA 3

DOT DIGITAL GROUP

A empresa de educação digital corporativa DOT digital group está com 22 vagas abertas, algumas para trabalho como freelancer. A maioria é para home office, mas, também, há oportunidades em São Paulo e em Florianópolis. As chances são nas áreas administrativa, tecnologia, comercial, desenvolvimento e na operação educação a distância. As inscrições podem ser feitas aqui: dotgroup.enlizt.me.



» TECNOLOGIA 4

FACILITAPAY

A fintech FacilitaPay fornece integração a empresas internacionais para os meios de pagamentos do Brasil e México e está com 10 vagas remotas abertas. Todas são no formato CLT, com plano de saúde, vale alimentação e refeição, além de auxílio home office. Há seis vagas abertas para full stack, duas para desenvolvedor front-end e outras duas vagas para desenvolvedor back-end. Os requisitos gerais são ter fluência em inglês e equipamentos próprios para atuação remota. Para se candidatar é necessário enviar currículo e portfólio, de preferência no GitHub, via formulário: http://bit.ly/FACILITAPAY.



» TECNOLOGIA 5

HEXAGON

A divisão de Agricultura do grupo de tecnologia Hexagon está com nove vagas abertas, nas áreas de design (estágio), eletrônica (estágio), desenvolvimento de software (júnior), montagem (júnior) e assistência fiscal (júnior), em Florianópolis (SC); consultoria comercial, em Ribeirão Preto (SP); técnica em operações florestais, em Ipatinga (MG); e analista desenvolvedor de software (pleno) e desenvolvimento de software web (pleno/Python), em home office permanente. No momento, a empresa atua remotamente. Para se candidatar, acesse: jobs.solides.com/hexagonagriculture.



» TECNOLOGIA 6

INVOLVES

A empresa de software Involves está com 33 vagas abertas nas áreas de desenvolvimento, comercial, administrativo, marketing, gestão de pessoas, produto, suporte e relacionamento, sucesso do cliente e operação de negócios. O processo seletivo é remoto, e a maioria das vagas são para home office. Inscrições: jobs.kenoby.com/involves.



» TECNOLOGIA 7

KYTE

A Kyte, startup que oferece uma plataforma de vendas e gestão para digitalizar pequenos comércios, está com seis vagas abertas para analista de SEO (pleno), desenvolvedor frontend react (sênior), desenvolvedor back end node.js (sênior), designer para marketing (júnior), head de pessoas e head de produto. O processo seletivo é remoto, e a empresa aceita candidatos de todo o país. Para se candidatar, acesse: www.kyte.com.br/vagas.







PRECISA-SE

VAGA QUANTIDADE SALÁRIO

AÇOUGUEIRO 8 ENTRE R$ 1.400 E R$ 1.436

AJUDANTE DE OBRAS 8 R$ 1.133

ANALISTA DE NEGÓCIOS 10 R$ 1.100

ARMADOR DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 4 R$ 1.738

ATENDENTE DE LOJAS 25 R$ 1.200

AUXILIAR DE COZINHA 1 R$ 1.128

AUXILIAR NOS SERVIÇOS JURÍDICOS 1 R$ 1.100

AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO 1 R$ 1.200

BOMBEIRO HIDRAÚLICO 4 R$ 1.738

CAIXA NO COMÉRCIO 1 R$ 1.128

CARPINTEIRO 4 R$ 1.738

CHAPISTA DE LANCHONETE 6 R$ 1.400

CHURRASQUEIRO 6 ENTRE R$ 1.200 E R$ 1.500

CORRETOR DE IMÓVEIS 5 SALÁRIO NÃO INFORMADO

COSTUREIRA EM GERAL 1 R$ 1.200

COZINHEIRO GERAL 9 ENTRE R$ 1.100 E R$ 1.600

ELETRICISTA 4 R$ 1.738

EMPREGADO DOMÉSTICO DIARISTA 7 2 ENTRE R$ 80 (dia) E R$ 170 (dia)

GERENTE DE LOJA E SUPERMERCADO 1 R$ 1.500

GERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 2.000

LADRILHEIRO 17 ENTRE R$ 1.738 E R$ 2.000

LANTERNEIRO DE AUTOMÓVEIS (REPARAÇÃO) 1 R$ 1.100

MANICURE 5 SALÁRIO NÃO INFORMADO

MARCENEIRO 2 R$ 1.800

MARMORISTA (CONSTRUÇÃO) 1 R$ 1.100

MECÂNICO 1 R$ 1.155

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1 R$ 1.290

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS 1 R$ 1.190

MECÂNICO DE MOTOR A DIESEL 4 ENTRE R$ 1.447 E R$ 1.600

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A DIESEL (EXCETO TRATORES) 5 R$ 2.276,60

MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS 2 R$ 1.500

MOTORISTA DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO 5 R$ 2.159,63

MOTORISTA ENTREGADOR 3 R$ 1.401

OPERADOR DE GUINDASTE FIXO SOBRE VAGÕES DE PLATAFORMAS FLUTUANTES 2 R$ 1.738

OPERADOR DE MÁQUINA DE TERRAPLENAGEM 2 R$ 1.738

OPERADOR DE MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO 1 R$ 1.400

RECEPCIONISTA ATENDENTE 1 R$ 1.128

SALGADEIRO 1 R$ 1.300

SUBGERENTE DE LOJA (OPERAÇÕES COMERCIAIS) 3 R$ 2.200

SUBGERENTE DE RESTAURANTE 1 R$ 1.300

TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 1 R$ 1.500

TÉCNICO DE SUPORTE DE TI 6 R$ 1.350

TÉCNICO DE TRANSMISSÃO (TELECOMUNICAÇÕES) 2 R$ 1.230

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 1 R$ 2.000

VENDEDOR - NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS 1 R$ 1.100

VENDEDOR PRACISTA 58 ENTRE R$ 50 (DIA) E R$ 1.265

VIDRACEIRO 1 R$ 1.600

Confira o endereço das Agências do Trabalhador que estão funcionando:

» Agência Brazlândia

Tel:. 3255-3868 / 3255-3869

SCDN Bl. K, Lj. 1/5

» Agência de Ceilândia

Tel:. 3255-3521

EQNM 18/20, Bloco B, Praça do Povo, Ceilândia

» Agência PCD (112 Sul)

Estação do Metrô, 112 Asa Sul

Tel:. 3255-3804 / 3255-3843

Atendimento PCD

» Agência Estrutural

Tel:. 3255-3808 / 3255-3809

AE n° 5, Setor Central, Administração

» Agência Gama

Tel:. 3255-3820 / 3255-3821

AE 1, Setor Central

» Agência Sobradinho

Tel:. 3255-3824 / 3255-3825

Qd 8, AE nº 3, Sobradinho I

» Agência do Trabalhador Autônomo

Tel:. 3255-3797 / 3255-3798

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Plano Piloto

Tel:. 3255-3732 / 3255-3815

SCS Qd. 6, Bl. A, Ed. Guanabara, Lt. 10/11

» Agência Recanto das Emas

Tel:. 3255-3864 / 3255-3842

Qd. 805, AE s/n, Prédio da Biblioteca Pública

» Agência Riacho Fundo II

Tel:.3255-3827 / 3255-3828

QC 1, Cj. 5, Lt. 2, AE s/n

» Agência Samambaia

Tel:.3255-3832 / 3255-3833

QN 303, Cj. 1, Lt. 3

» Agência Santa Maria

Tel:.3255-3836 / 3255-3837

Av. Alagados, QC 1, Cj. H, Galpão Cultural

» Agência Taguatinga

Tel:. 3255-3848 / 3255-3849 / 3255-3754

C4 Lt. 3, Ed. TVA Imperial, Av. das Palmeiras

» Agência Planaltina

Tel:.3255-3715 / 3255-3829

Setor Administrativo, Av. Uberdan Cardoso

» Agência São Sebastião

Tel:.3255-3840 / 3255-3841

Qd. 104, Cj. 5, Lt. 9, Setor Residencial Oeste