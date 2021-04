Apesar de ser vantajoso, home office pode provocar distanciamento de equipes

IO Isabela Oliveira*

Pesquisa de plataforma de trabalho revelou as vantagens e as desvantagens do home office segundo os trabalhadores - (crédito: Workana/Divulgação)

. (foto: Workana/Divulgação)

Levantamento também desvendo o que os chefes vêem de positivo no trabalho remoto



. (foto: Workana/Divulgação)

Desafios da pandemia

Uma das principais dificuldades entre as equipes é a falta de contato pessoal. Com a pandemia, em muitos serviços, acabaram o olho no olho e a possibilidade de só bater na porta e poder conversar com alguém. Os contatos migraram para aplicativos de conversa e vídeo ou para ligações telefônicas.

A falta de clareza nas comunicações da empresa foi citada como desvantagem do home office por 11,8% dos trabalhadores em pesquisa da plataforma Workana que investigou como as pessoas se sentem com o trabalho remoto um ano após o início da pandemia. Apesar disso, a avaliação da atuação a distância foi majoritariamente positiva, com 95,9% dos profissionais se sentindo satisfeitos com o formato.

Durante o home office, o engenheiro de produção contratado durante a pandemia Lucca Alencastro tem contato virtual com gestores e colegas de área, além de pessoas de outros setores, e relacionamento com o cliente. Mesmo assim, ele sente falta dos contatos ao vivo.

“Não é a mesma experiência de ingressar numa empresa presencialmente. Minha maior dificuldade foi conseguir enxergar como os processos acontecem e tirar dúvidas pontuais, perguntas que, no ambiente presencial, bastaria cutucar o colega ao lado para saber”, explica o analista.

Segundo Laura Dias, da RH on-line Convenia, o modelo remoto dificilmente proporciona a mesma experiência, mas é preciso ter ciência quanto às possibilidades que as ferramentas remotas trazem. “Claro que as alternativas auxiliam, mas precisamos ficar atentos para que a integração e a sinergia entre as pessoas não se percam”, explica a analista.

É essencial estabelecer e continuar com as rotinas no ambiente remoto para gerar conexões e estimular a produtividade. O colaborador precisa ter a iniciativa de criar um ambiente adequado para que se possa trabalhar e conhecer as vulnerabilidades do time.

De acordo com a consultora Fernanda Mayol, “cada um têm responsabilidade pela interação com os outros e deve deixar claras todas as peculiaridades da rotina para o time, como horário de almoço ou saídas extraordinárias” para facilitar a convivência. “Você citar as suas expectativas e como você trabalha é importante, porque você coloca os seus limites e também entende o limite do outro”, pontua a sócia da consultoria McKinsey.

O home office um ano depois,

… segundo os trabalhadores:



95,9%

Total de colaboradores que se sentem satisfeitos trabalhando de casa



94,2%

Fatia de profissionais que não querem voltar ao modelo antigo mesmo depois que a ameaça da covid-19 passar



81,9%

Quantidade de funcionários que disseram ter excelente ou muito boa produtividade trabalhando de casa



96,7%

Quantia de profissionais que diz que o benefício do home office será um fator determinante para aceitar uma vaga de emprego daqui para a frente



… segundo os gestores:



84,2%

Parcela de líderes que pretendem promover o trabalho remoto no pós-pandemia



63,2%

Percentual de chefes que relataram ter notado aumento na produtividade dos funcionários ou a mesma performance de quando estavam no escritório



19,1%

Total de pessoas em cargo de chefia que diz que muitas reuniões e eventos importantes serão realizados on-line após a pandemia



13,7%

Fatia de gestores que dizem que não haverá mais escritório físico por causa do home office após a pandemia



Fonte: Workana

Formação em home office

"É como ir à academia. No começo, por você não ter usado aqueles músculos por muito tempo, é normal que eles doam. Com o tempo e com a prática, você começa a ver os benefícios e a se perguntar como que um dia você viveu sem aquilo, assim como o exercício" Fernanda Mayol, professora. (foto: Arquivo Pessoal)

A Digital Innovation One, que oferece cursos gratuitos em tecnologia e inovação, desenvolveu um bootcamp (programa de treinamento imersivo) focado em competências pessoais necessárias ao home office. A capacitação é oferecida em parceria com a empresa de tecnologia Impulso com o objetivo de preparar funcionários para se adaptar ao regime de trabalho do momento.

“A intenção foi conseguir tanto ajudar pessoas que tiveram que cair neste contexto de paraquedas quanto pessoas que talvez não estejam trabalhando assim agora, mas querem adotar essa forma de trabalho”, explica a professora do curso Victoria Haidamus, designer de produtos digitais da Impulso.

Uma das palavras-chave do curso, que teve mais de 4 mil inscritos, é a proatividade. Os colaboradores precisam compreender que é possível, sim, trabalhar com produtividade remotamente e quebrar antigos preconceitos que rondam o home office. Durante o curso, Victoria utilizou uma analogia com uma academia de ginástica para exemplificar que, no início, o trabalho remoto pode ser difícil, principalmente para quem nunca experimentou, mas, com treino, você se torna apto para ele.

“É como ir à academia. No começo, por você não ter usado aqueles músculos por muito tempo, é normal que eles doam. Com o tempo e com a prática, você começa a ver os benefícios e a se perguntar como que um dia você viveu sem aquilo, assim como o exercício”, exemplifica a professora.

Para saber mais e se inscrever gratuitamente no bootcamp Become Remote, acesse: digitalinnovation.one/bootcamps/become-remote.

Boas-práticas da convivência remota

Victoria Haidamus, designer de produtos digitais da Impulso e professora de bootcamp focado em home office da Digital Innovation One, lista boas práticas para o colaborador se integrar e conviver com um time remotamente. Confira:



# Saudações

É importante continuar com saudações de bom dia, boa tarde e boa noite, mesmo que num chat virtual, para trazer as práticas dos escritórios para o home office. Ter um espaço para conversas soltas facilita a integração.



# Confirmação de leitura

Confirme que você está lendo e recebendo as mensagens dos colegas. “Se você estivesse no ambiente presencial, a pessoa conseguiria saber que você ouviu”, pontua a designer. “E a mesma coisa vale para o ambiente virtual.” Para demonstrar proatividade, basta reagir à mensagem e, caso não possa resolver a questão naquele momento, pode dizer que viu e que vai responder mais tarde, pois você precisa de mais tempo, por exemplo.



# Tom de escrita

Muito cuidado com a forma de escrever para os colegas, pois um simples “ok” pode ser rude aos olhos das pessoas, enquanto um “ok!” pode se tornar alegre e animado. Usar letras maiúsculas também pode passar a impressão de que

você está gritando.



# Atualizações

Dê atualizações constantes das tarefas que você está fazendo. Além de passar confiança, de certa forma, você também estará se integrando com a equipe de trabalho. “Mostra que você está preocupado com o que você está fazendo e está ali junto com o time progredindo na sua tarefa”, explica.



# Peça ajuda

Não tenha medo de chamar o colega para explicar algo ou tirar dúvidas, mesmo que sejam pontuais ou de outro teor.



# Videoconferências

Aproveite o momento para se conectar, no início e no fim das chamadas. Caso o líder não facilite o momento, tenha proatividade para puxar assunto e gerar conexões com o time.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Ana Paula Lisboa