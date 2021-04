Acompanhe a sessão especial do Senado em homenagem aos médicos do HUB

E EuEstudante

(crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

Começa agora, às 16h30, a sessão especial de homenagem à equipe do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário de Brasília (HUB), vinculado à Universidade de Brasília, no Senado Federal. Os profissionais são responsáveis pelos testes no Distrito Federal da vacina Coronavac, contra covid-19, da farmacêutica Sinovac Biotech.

Acompanhe pelo vídeo abaixo ou por este link.

Participam da homenagem a reitora da UnB, Márcia Abrahão; a gerente de Ensino e Pesquisa do HUB, Dayde Lane Mendonça da Silva; o diretor médico de Pesquisa Clínica do Instituto Butantan, Ricardo Palacios; o diretor da Faculdade de Medicina da UnB e coordenador do estudo no Distrito Federal, Gustavo Adolfo Sierra Romero; o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, Oswaldo de Jesus Ferreira; e a coordenadora de estudo no HUB, Isabela Roberta Chaves Nunes.