Vivo abre 100 vagas de emprego para pessoas com deficiência

(crédito: Eren Li / Pexels)

Nesta segunda-feira, a Vivo anunciou a abertura de 100 vagas para pessoas com deficiências (PcD). As oportunidades são para atuação no Call Center da empresa. Para tirar dúvidas sobre o processo, a Vivo vai promover uma feira virtual para profissionais com deficiência em 11 de maio. Inscrições ficam abertas até 5 de maio por meio de formulário on-line.

Há vagas para as cidades de São Paulo (SP), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES) e Campo Grande (MS). O processo seletivo é on-line e a empresa vai oferecer um programa de capacitação técnica e comportamental para os selecionados.

Candidatos devem ter ensino médio completo, domínio de informática e conhecimento de pacote office. Ensino superior completo ou em andamento, além de experiências profissionais anteriores, são diferenciais. Os selecionados poderão trabalhar em modelo de home office.

Além do salário, a Vivo oferece vale refeição e transporte, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, day off de aniversário, desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps. A companhia ainda está com diversas oportunidades disponíveis no site de vagas, todas são extensíveis a pessoas com deficiência e algumas são exclusivas para PcD.



Segundo a Vivo, a diversidade está no DNA da empresa, que tem buscado incluir mais PcD, pessoas negras e pessoas LGBTQIA+ nos processos seletivos.