Escritório de agentes autônomos abre 100 vagas para home office

(crédito: Lipe Carvalho/Amur/Divulgação)

A Amur Capital, escritório de agentes autônomos recém-vinculado à plataforma de investimentos do BTG Pactual, vai contratar 100 novos agentes. Profissionais em todo o Brasil podem se candidatar, pois o trabalho e o processo seletivo serão a distância. O local pretende preencher as vagas até o final do ano.

Os interessados em participar do processo seletivo podem enviar e-mail para contato@amurcapital.com.br, ou entrar em se candidatar por meio do site e das redes sociais da Amur.

Os agentes contratados terão participação societária na Amur e direito a voto em questões estratégicas. As oportunidades estão disponíveis tanto para assessores que estão no mercado quanto para profissionais sem experiência prévia.

Segundo Leandro Marchioretto, CEO da Amur, a ida para o BTG permitiu que o escritório aumentasse a meta de contratações. Os planos da companhia eram chegar a 125 assessores no final de 2021. A expectativa é alcançar 160 devida à parceria com o banco.