Arco Educação abre 100 vagas de tecnologia

(crédito: Arco/Divulgação)

A Arco Educação, startup brasileira, está com inscrições abertas para 100 vagas de tecnologia em todo o país. Os candidatos podem se inscrever até 2 de maio pelo LinkedIn. Há opções para trabalho remoto, híbrido e presencial. Porém, atualmente, as equipes estão em home office.

Podem participar da seleção candidatos de todos os níveis de experiência e com conhecimentos em qualquer linguagem de programação. A empresa busca, também, pessoas que tenham disponibilidade para mudança de estado. Entre as vagas disponíveis estão as de product owner, líder de tecnologia, desenvolvedor, engenheiro de software, data analytics, business intelligence e áreas correlatas.

Com duração de uma semana, o recrutamento da Arco Educação contará com entrevista técnica e de cultura. A empresa pretende preencher grande parte das vagas neste período. Entre os benefícios oferecidos aos funcionários estão: plano de saúde, vale-refeição, Zenklub (terapia on-line), desconto em academias e aulas de yoga durante a pandemia.