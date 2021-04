Pagar.me abre 30 vagas para áreas de tecnologia e comercial

E EuEstudante

(crédito: Equipe Pagar.me/Divulgação)

O Pagar.me, empresa do Grupo Stone Co. focada em tecnologia de pagamentos digitais, está com 30 vagas abertas nas áreas comercial e tecnologia. As vagas estão disponíveis no site da companhia, e pessoas de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever, pois todo o processo seletivo e onboarding são feitos de maneira on-line.

Além disso, especialmente no caso das posições de tecnologia, o trabalho também seguirá de forma remota. A empresa tem previsão de contratação de mais de 200 pessoas neste primeiro semestre.

Dentre alguns benefícios, a empresa oferece vale-alimentação e refeição, vale-transporte, seguro-saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche e auxílio-academia.

Segundo Rodrigo Rolim, líder de Gente do Pagar.me, a empresa busca pessoas com energia e disposição para ajudar a construir tecnologias que facilitem a vida dos clientes. É preciso também estar alinhado aos valores da companhia.

Conheça mais o Pagar.me

A empresa de tecnologia de pagamentos on-line do Grupo Stone Co. atende desde pequenas lojas e startups a grandes e-commerces e marketplaces. O Pagar.me credencia a operação dos clientes das empresas nas principais operadoras de cartão, com o objetivo de cuidar da burocracia para que organizações tenham mais tempo para focar no negócio.