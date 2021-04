AlmavivA do Brasil abre 80 vagas para consultor de relacionamento júnior

E EuEstudante

A AlmavivA do Brasil, empresa de experiência do cliente e de business process outsourcing (BPO), está com 80 vagas abertas para consultor de relacionamento júnior. Vagas são para trabalho presencial em São Paulo (SP). Interessados devem encaminhar currículo para vbotelho@almavivadobrasil.com.br.

Os selecionados farão atendimento diferenciado de novos clientes com o objetivo de fidelizar, acolher e resolver problemas. Para se candidatar é preciso estar cursando ou ter concluído o ensino superior, ter comunicação clara, humanizada e empática e estar disposto a trabalhar em um ambiente dinâmico.

A contratação inclui alguns benefícios, como vale- transporte, vale-alimentação ou vale-refeição, assistência médica e odontológica, seguro de vida, desconto em academias, crédito consignado, auxílio-creche e descontos em instituições de ensino.

Conheça o local



A AlmavivA do Brasil é líder em experiência do cliente e uma das principais empresas de business process outsourcing (terceirização de processos de negócios que usam intensamente a tecnologia da informação).

Ela tem aproximadamente 33 mil colaboradores, 15 sites e escritórios em onze cidades brasileiras: Aracaju (SE), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Guarulhos (SP), Itu (SP), Juiz de Fora (MG), Jundiaí (SP), Limeira (SP), Maceió (AL), São Paulo (sede e central na capital) e Teresina (PI).

A companhia pertence ao grupo italiano AlmavivA, com um total de 65 sedes distribuídas em oito países: Itália, Bélgica, Brasil, China, Colômbia, Estados Unidos, Romênia e Tunísia.