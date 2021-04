OAB reabre inscrições para 1ª fase do Exame de Ordem

E EuEstudante

(crédito: Tingey Injury Law Firm / Unsplash )

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado e a Fundação Getulio Vargas (FGV) vão reabrir o período de inscrição da primeira fase do Exame de Ordem. A decisão é em decorrência do adiamento da prova objetiva para o dia 13/6.

Os interessados em se inscrever devem acessar o link oab.fgv.br a partir das 17h (horário de Brasília) do dia 28/4 até as 17h do dia 2/5. A entidade também atualizou o cronograma. Agora, os candidatos que precisam solicitar a isenção de taxa devem requerer durante o período de inscrição. O prazo limite para o pagamento da taxa é até o dia 19/5 e os locais de prova vão ser divulgados no dia 7/6. O cronograma completo pode ser conferido no link: bit.ly/3noWP5p.

A aprovação no Exame de Ordem é um requisito necessário para atuar como advogado no país. A prova pode ser prestada por bacharel em Direito formado em instituição regularmente credenciada e estudantes do curso que estão no último ano de graduação ou no penúltimo semestre.

Adiamento da prova

Em 27/2, a Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil comunicou que estava suspensa a realização da prova objetiva. Inicialmente, a aplicação estava marcada para o dia 7/3. A decisão foi tomada após estudo feito pela Fundação Getulio Vargas sobre a viabilidade da realização do exame.

Na época, todas as regiões do país começaram a enfrentar a elevação dos números de contaminados e óbitos em razão da Covid-19 e o aumento da ocupação de leitos de UTI. Além disso, governadores e prefeitos também tomaram medidas restritivas que inviabilizavam a realização das provas.