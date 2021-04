"Rede Elas" promove conversa virtual sobre trabalhadoras domésticas na pandemia

E EuEstudante

(crédito: Chris Montgomery/Unsplash)

A Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do Gama (Rede Elas) vai realizar, na quinta-feira (29/4), um debate sobre os direitos das trabalhadoras domésticas durante a pandemia de Covid-19 e com o isolamento social. O evento vai ser transmitido, ao vivo, às 14h30 (horário de Brasília), pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação e Desenvolvimento Corporativo do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (Secor/MPDFT). A conversa terá duração de 2h e é aberta a todos os interessados.

O evento marca o Dia Nacional da Trabalhadora Doméstica (comemorado em 27 de abril) e tem como objetivo viabilizar a discussão participativa sobre os direitos dessas funcionárias. Somado a isso, há o objetivo de mapear as dificuldades que elas enfrentaram durante a pandemia para elaborar indicadores e, assim, desenvolver políticas sociais voltadas a elas que possam ser implementadas.

Representantes da Administração Regional do Gama, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) da cidade vão estar presentes no evento.

Rede Elas

A Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do Gama atua na cidade desde 2015, quando foi criada. O grupo realiza encontros mensais para discutir e fortalecer as ações e serviços que ajudem mulheres a romperem com o ciclo de violência. Nessas reuniões, também é abordado outros temas ligados ao objetivo da rede. Recentemente, o grupo ganhou o nome de Rede Elas, uma nova identidade visual e um perfil no Instagram. Tudo isso foi feito com o objetivo de estreitar o diálogo com a comunidade do Gama.