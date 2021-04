Intel e PrograMaria lançam programa #MaisDiversidadeNaTecnologia

E EuEstudante

Edição da parceria de 2021 é voltado para mulheres negras, pessoas trans e travesti - (crédito: Deborah Mônaco)

A empresa de tecnologia Intel, em parceria com a organização não governamental PrograMaria, lançaram o programa #MaisDiversidadeNaTecnologia. A iniciativa busca capacitar e levar mais mulheres negras e pessoas trans para a área de tecnologia. Para isso, serão realizados debates, sessões de mentorias, além da distribuição de 400 bolsas para o curso on-line Eu ProgrAmo – cuja inscrição está aberta e pode ser feita no site da PrograMaria. Além disso, o primeiro encontro está marcado e vai ocorrer em 6 de maio e é voltado para pessoas trans e travestis.

A iniciativa também vai promover palestras educativas sobre transição de carreira, painéis de diversidade e outras atividades. A diretora geral da Intel Brasil, Gisselle Ruiz Lanza, estará presente em sessões de mentorias. Além disso, a ação contará também com a consultoria da TransEmprego, que é o maior e mais antigo projeto de empregabilidade de profissionais transgêneros e tem como fundadoras Maitê Schneider – que vai palestrar em um dos eventos –, Dra. Márcia Rocha e a cartunista Laerte Coutinho.

O programa #MaisDiversidadeNaTecnologia tem quatro pilares principais, sendo eles: pautar (os encontros vão debater sobre como incluir pessoas trans e travestis na área da tecnologia); capacitar (400 bolsas de estudo exclusivas para mulheres negras, pessoas trans e travestis serão distribuídas para o curso Eu ProgrAmo); dar suporte (vão ser feitas rodas de mentorias com líderes da Intel Brasil); olhar para o futuro (os encontros vão refletir sobre afrofuturismo e as relações entre tecnologia e raça).

Primeiro encontro

Estão confirmados para o primeiro evento o secretário executivo do fórum de empresas e direitos LGBTI+, Reinaldo Bulgarelli; a cofundadora da TransEmpregos, Maitê Schneider; consultora na Accenture, Melissa Cassimiro; head de comunicação na Intel Brasil e Canadá, Carolina Gutierrez Prado. O encontro ocorrerá 6 de maio, às 19h, com transmissão pelo Youtube. As inscrições são pelo site do Sympla.

Agenda do evento

19h: Abertura PrograMaria

19h15: Boas-vindas

Intel, com Carolina Prado

é diversa: Ações práticas para real diversidade e inclusão na tecnologia, com

Carolina Prado, Maite Schneider, Melissa Cassimiro e Reinaldo Bulgarelli

jornadas na tecnologia, com Luiza Araujo Vieira, Roberta Brandão, Samanttha

Neves e Theo Melo.

para construir pontes num mundo de abismos, com Maite Schneider

Parceria Intel e PrograMaria

A parceria entre a empresa e a organização existe desde 2016 e tem como foco empoderar mulheres na tecnologia. Ao longo desses anos, mais de 4,5 mil mulheres foram impactadas pelos projetos desenvolvidos pela parceria.

Para este ano, o objetivo do projeto se expandiu para que possa se dar a atenção necessária para a interseccionalidade da pauta. Dessa forma, o foco será dado a grupos minoritários na área de tecnologia e no mercado de trabalho como todo.

Anteriormente, a Intel e a PrograMaria trabalharam com temas como desafios das mulheres na tecnologia, gestão de carreira, inteligência artificial, comunicação e autoconfiança. Para trabalhar esses assuntos, o projeto mobilizou líderes da Intel Brasil e de outros países.

Na última edição do programa, 2,8 mil mulheres se inscreveram, desse número, cerca de 38% eram negras e aproximadamente 1,6% trans e travestis.