Empresa de soluções com inteligência artificial tem vagas abertas

(crédito: StartupStockPhotos / Pixabay)

A Neogrid (NGRD3), desenvolve soluções com inteligência artificial para a gestão de cadeias de suprimentos, está com mais de 40 oportunidades de emprego abertas, além de vagas para estágio e jovem aprendiz. Interessados podem consultar o site de carreiras da empresa e enviar currículo.

Há vagas para as áreas administrativas e financeiras, de canais e parceiras, comercial, customer success, jurídica, marketing, operações, de produtos e para a área de tecnologia. Os requisitos para se candidatar são variáveis de acordo com o cargo desejado.

As oportunidades são para as unidades São Paulo (SP), Porto Alegre (RS) e Joinville (SC). No entanto, a empresa adota o modelo híbrido ou home office fixo, que permite que pessoas residentes em cidades onde não há sede da Neogrid possam trabalhar na empresa.

Além da remuneração, a empresa oferece vale-alimentação, auxílio medicamento, assistência médica e odontológica, auxílio creche e seguro de vida. Para a capacitação, os funcionários tem acesso a bolsas de estudos e a universidades corporativas, serviço de mapa de carreiras e programa de reconhecimento.

A Neogrid aplica o conceito de Employee Life Experience (EX), promovendo iniciativas focadas em saúde, bem-estar, ergonomia e desenvolvimento do time, além de disponibilizar um auxílio para os custos inerentes ao teletrabalho.