Google lança nova etapa do programa de treinamento gratuito

Este sábado (1) é o Dia do Trabalhador e, mais uma vez, a data vai ser comemorada em meio a uma crise sanitária que tem afetado o emprego de milhões de pessoas. A busca por uma colocação no mercado de trabalho, que já era desafiadora, tem agora outros obstáculos. Por isso, para ajudar pessoas que buscam emprego, o Google lançou uma nova etapa do programa de treinamento gratuito “Cresça com o Google”.



O "Jornada de Carreiras" conta com dicas de especialistas de recrutamento do Google de como montar um bom currículo, se preparar para a entrevista de emprego e garantir uma vaga no cargo desejado.



Para encontrar uma vaga na área desejada, os especialistas sugerem a busca do próprio Google. Por meio do site, é possível pesquisar, aplicar filtros de localização e modalidade de trabalho e habilitar opção de notificações quando surgirem vagas novas. O candidato também pode deixar salva uma oportunidade de interesse.



A partir disso, é necessário pensar na primeira etapa para se candidatar a um emprego: o currículo. Para quem tem dúvidas na hora de montar o documento, Lia Romano, coordenadora de Programas de Estágios no Google, dá algumas dicas. “Coloque-se no lugar do recrutador, que tem nas mãos 100, 200, 500 currículos para uma vaga”, pontua. “Por isso, a depender de cada processo, o recomendável é elencar as informações por ordem de importância e resumir de modo que tudo caiba em uma página.”



Como criar um bom currículo sem ter experiências profissionais anteriores

Lia Romano destaca que experiência profissionais são importantes, mas alguns recrutadores buscam também “conhecer o humano por trás daquele documento”. “Anos de experiência profissional têm peso, sim, mas é igualmente importante saber sobre o seu desenvolvimento pessoal, aprendizados, motivações, projetos paralelos, inclusive durante a vida no colégio ou na faculdade”, explica.

Por isso, para se apresentar em um bom currículo, é necessário destacar habilidades e projetos que estejam relacionados com o que a vaga pede. “O currículo é uma história de si que o candidato está contando”, reforça a coordenadora. “Essa história tem que fazer sentido para cada vaga. Isso servirá para a elaboração de um currículo que informe ao recrutador exatamente o que precisa saber. “

O design dos currículos também é uma questão a ser levada em consideração para se destacar diante do recrutador, mas não determinante. “É claro que a criatividade visual para contar uma história sobre si em uma concorrência no mercado de trabalho é importante, mas isso não anula o valor de documento claro, direto e conciso”, pontua.



Chegue preparado na entrevista

Após a etapa de envio dos currículos, a próxima fase são as entrevistas. Esse é um momento do candidato contar mais sobre as experiências e destacar pontos fortes, por isso, não deixe para fazer de improviso. "Se você se organizar bem, suas respostas e ideias serão muito mais estratégicas”, afirma Lia Romano.

Ela afirma que é importante conhecer informações básicas como a história da empresa, trabalhos realizados, missão e cultura organizacional. Ainda destaca que nem sempre essas informações serão de fácil acesso, então é fundamental pesquisar e documentar o que estiver disponível. “Em relação ao cargo, vale tirar todas as dúvidas acerca do escopo de trabalho, dos objetivos, das expectativas e demandas”.

Para deixar o ambiente mais confortável, a especialista aconselha que o candidato estabeleça um diálogo mais interativo e que, se possível, “assuma o protagonismo na entrevista e fale proativamente algo sobre si ou faça perguntas relevantes”



Comportamento na internet pode impactar no processo de seleção?

“O comportamento nas redes, embora seja algo relacionado à vida pessoal, é interessante acompanhar o perfil que é apresentado nas entrevistas e nos currículos”, afirma a coordenadora de Programas de Estágio, Lia Romano.



A especialista afirma que o primeiro ponto a se prestar atenção é se seus perfis nas redes sociais são públicos. “Se sim, é importante ter responsabilidade sobre suas publicações e entender que elas poderão compor o seu perfil para um recrutador”, explica. Ela ressalta que, além da responsabilidade, o respeito aos outros nas redes sociais é algo essencial a se prezar.

