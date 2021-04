Volkswagen do Brasil lança programa de trainee com 10 vagas

E EuEstudante

(crédito: Science in HD/Unsplash)

A Volkswagen do Brasil abre, nesta sexta-feira (30/4), as inscrições para seu Programa Trainee - Nova Geração 2021. Ao todo, são ofertadas 10 vagas para profissionais de qualquer curso. As inscrições estão abertas até 30 de maio no site da companhia.

A oportunidade é voltada para graduados entre 2016 e 2020 que tenham interesse em atuar em uma das localidades da empresa: São Bernardo do Campo (SP), Vinhedo (SP), Taubaté (SP), São Carlos (SP) e São José dos Pinhais (PR).

O programa tem duração de 18 meses. Eentre os pré-requisitos exigidos estão inglês avançado e experiência profissional prévia. A oportunidade é aberta para profissionais de diferentes idades, gênero, cursos de formação e instituição de ensino.

Programa quer potencializar a atuação dos novos colaboradores

O Programa de Trainee - Nova Geração 2021 busca formar profissionais para Volkswagen do Brasil, com o objetivo de proporcionar uma visão holística da empresa e aumentar o potencial de atuação do trainee nas mais diversas áreas da empresa.

Marcellus Puig, vice-presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil, explica que a inovação é o que vem guiando a empresa. Eles desejam atrair novos talentos para trilhar os próximos passos da companhia.