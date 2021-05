Confira lista com 50 concursos abertos e 4.133 vagas em todo o país

E EuEstudante

Nesta semana, o caderno Trabalho & Formação Profissional preparou uma lista com 50 concursos e 4.133 vagas, além de cadastro de reserva. No DF, há quatro editais abertos para 166 vagas e formação de cadastro de reserva. Para o Centro-Oeste, não há seleções abertas. Nos conselhos regionais, há três concursos com 211 postos vagos. Entre os nacionais, há quatro certames abertos para 3.467 oportunidades. Há ainda quatro seleções para outras regiões com 230 vagas. Nas universidades federais, são 26 processos seletivos e 42 oportunidades. Os institutos federais oferecem nove concursos e 17 postos vagos.



LOCAIS — DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEEDF)

Inscrições até 12 de maio no site: www.sei.df.gov.br. Concurso com seis vagas para professor da educação básica para atuar nos Territórios Culturais da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec): do Museu do Catetinho, Museu Vivo da Memória Candanga, Memorial dos Povos Indígenas, Museu Nacional do Conjunto Cultural da República, Centro Cultural Três Poderes e Cine Brasília. Taxa: não há.

REDE SARAH DE HOSPITAIS

Inscrições até 14 de maio no site: bit.ly/SaraHOrtopedia. Concurso com três vagas para médico ortopedista. Salários: entre R$ 17.172,81 e R$ 32.781,77. Taxa: R$ 180.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN)

Inscrições até 16 de maio no site www.bit.ly/incricoesdepen. Concurso com 107 vagas para especialista técnico de obras - engenharia. Salários: entre R$ 6.242,41 e R$ 8.293,82. Taxa: R$ 60.

BANCO DE BRASÍLIA (BRB)

Inscrições até 15 de julho no site: iades.com.br. Concurso com 50 vagas e formação de cadastro reserva para analista de TI. Salário: R$ 8.142. Taxa: R$ 98.

__________________________________________

NACIONAIS

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (ESA)

Inscrições até terça-feira (4/5) no site: www.esa.eb.mil.br. Concurso com 1.100 vagas para áreas geral (1.000), músico (45) e saúde (55). Salário: entre R$ 3.825 e R$ 5.049. Taxa: R$ 95.

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL (DEPEN)

Inscrições até 16 de maio no site: idib.org.br. Concurso com 1.177 vagas, sendo 107 imediatas e 1.070 para formação de cadastro de reserva, para técnico de obras - orçamentista (110), técnico de obras - calculista estrutural (66), técnico de obras - calculista fundações (66), técnico de obras - elétrica (110), técnico de obras - hidráulica (110), técnico de obras - ambiental sanitarista (110), técnico de obras - civil (484), técnico de obras - mecânica (22) e técnico de obras - arquitetura (99). Salários: entre R$ 6.242,41 e R$ 8.293,82. Taxa: R$ 60.

ESCOLAS DE APRENDIZES-MARINHEIROS

Inscrições até 13 de junho no site www.marinha.mil.br/sspm/. Concurso com 750 vagas para aprendiz de marinheiro. Salário: R$ 1.303,90. Taxa: R$ 40.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (ESPCEX)

Inscrições até 14 de junho no site: www.espcex.eb.mil.br. Concurso com 440 vagas, sendo 400 para homens e 40 para mulheres. Salários: entre R$ 1.044 e R$ 1.630. Taxa: R$ 100.

__________________________________________

CONSELHOS REGIONAIS

CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA DA 4ª REGIÃO (CRBM-4)

Inscrições até 10 de maio no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 130 vagas para agente administrativo (45), recepcionista (15), técnico em informática (15), assistente de gestão (15) e fiscal biomédico (40). Salários entre R$ 2.000,73 e R$ 4.037,30. Taxa: entre R$ 48 e R$ 55.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 8ª REGIÃO (CRESS-DF)

Inscrições até 10 de maio no site: www.quadrix.org.br. Concurso com 45 vagas e formação de cadastro reserva para agente administrativo (15), assistente contábil (15) e assistente social – agente fiscal (15). Salários: entre R$ 1.741 e R$ 3.800. Taxas: entre R$ 55 e R$ 60.

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DO MARANHÃO (CRECI/MA)

Inscrições até 10 de maio no site: www.idib.org.br. Concurso com 36 vagas e formação de cadastro reserva para analista superior (18), suporte técnico – serviços operacionais (6) e suporte técnico – técnico administrativo (12). Salários: entre R$ 1.285,60 e R$ 1.942,63. Taxas: entre R$ 80 e R$ 120.

__________________________________________

LOCAIS - OUTRAS REGIÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ (MPAP) 1

Inscrições até sexta-feira (4/5) no site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com 10 vagas para psicologia (1), serviço social (2), tecnologia da informação (1) e auxiliar administrativo (6). Salários: entre R$ 4.584,25 e R$ 6.239,72. Taxas: entre R$ 84 e R$ 107.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO AMAPÁ (MPAP) 2

Inscrições até 19 de maio no site: https://www.cebraspe.org.br/. Concurso com nove vagas e formação de cadastro de reserva para promotor substituto. Salário: R$ 30.404,42. Taxa: R$ 160.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL (MPRS)

Inscrições até 7 de junho no site: www.institutoaocp.org.br. Concurso para formação de cadastro reserva para cargos de analista e técnico. Salários: entre R$ R$ 3.860,28 e R$ 7.235,93. Taxas: entre R$ 100 e R$ 150.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MINAS GERAIS (SEJUSP/MG)

Inscrições de 16 de junho até 16 de julho no site http://www.ibgpconcursos.com.br/ . Concurso com 211 vagas para Assistente Executivo de Defesa Social. Salário: R$ 1.750,10. Taxa: R$ 73,97.

__________________________________________

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 1

Inscrições até sexta-feira (7/5) no site: bit.ly/3nnP4fW. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de engenharia civil - geotécnica. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 2

Inscrições até sexta-feira (7/5) no site: bit.ly/3nnP4fW. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de letras - línguas estrangeiras modernas. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 4.304,92. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 3

Inscrições até quinta-feira (8/5) no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor substituto de engenharias na Faculdade do Gama. Salário: R$ 2.795,40. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 4

Inscrições até 11 de maio no site: bit.ly/3nnP4fW. Concurso com uma vaga e formação de cadastro reserva para professor substituto de ciências ambientais. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 5

Inscrições 11 de maio no site: http://bit.ly/sistemaUnB. Concurso com uma vaga para professor de direito. Salário: R$ 3.522,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA (UNIPAMPA)

Inscrições até este domingo (2/5) no site: bit.ly/2Qym0GC. Concurso com três vagas para professor substituto de enologia (1), pesquisa e gestão pública (1) e ciência política (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 3.449,89. Taxa: R$ 90.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ)

Inscrições de segunda-feira (3/5) até terça-feira (4/5) pelo e-mail: professorsubstituto.cap.ufrj.rh@gmail.com. Concurso com uma vaga para professor de química. Salários: entre R$ 1.966,67 e R$ 4.699,21. Taxa: Não há. Edital: bit.ly/quimicaUFRJ.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS (UFGD)

Inscrições até quarta-feira (5/5) no site: bit.ly/ProfCrUFGD. Concurso para formação de cadastro reserva de professores de administração financeira e orçamentária, agronomia, anatomia humana, ciências morfofuncionais aplicadas à medicina, bases das doenças infecciosas, ciências da natureza, cirurgia de cabeça e pescoço, clínica médica - saúde indígena , direito administrativo e tributário, ecologia e biodiversidade, educação ambiental, epidemiologia e saúde pública, gestão da produção engenharia de materiais, gestão de projetos e engenharia, ginecologia e obstetrícia, farmacologia geral, libras, logística e engenharia, mecanismos de agressão e defesa, medicina legal e bioética, medicina da família e da comunidade, música, nutrição clínica, prática jurídica, pedagogia, psicologia e psicanálise, psicoterapia infantil, semiótica, química, tecidos I, técnica operatória e cirurgia experimental. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 1

Inscrições até sábado (7/5) no site: bit.ly/sistemaUFMG. Concurso com uma vaga para professor de Libras. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 2

Inscrições até 13 de maio no site: no site: bit.ly/sistemaUFMG. Concurso com uma vaga para professor de direito. Salários: entre R$ 4.304,92 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR)

Inscrições até sexta-feira (7/5) no site: concursos.ufscar.br. Concurso com duas vagas para professor substituto de ginecologia e obstetrícia (1) e saúde da família e comunidade (1). Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 2.459,95. Taxa: R$ 61.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG)

Inscrições até sexta-feira (7/5) no site: http://bit.ly/professorFURG. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em ciências contábeis. Salário: R$4.304,92. Taxa: R$ 75.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT)

Inscrições de segunda-feira (3/5) até o próximo domingo (9/5) no site: www.ufmt.br. Concurso com duas vagas para professor substituto de nutrição. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)

Inscrições até o próximo domingo (9/5) por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail: historiadobrasil@ufpi.edu.br e com o nome do canditato no assunto. Concurso com uma vaga para professor substituto no Departamento de História. Salários: entre R$ 4.304,92 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 107,62. Edital: bit.ly/ProfSubsUFPI.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 1

Inscrições até 10 de maio pelo e-mail: secretariaidr@unilab.edu.br. Concurso com uma vaga para professor na área de economia agrícola. Salário: R$ 4.304,92. Taxa: R$ 107. Edital: http://bit.ly/professorUnilab.

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 2

Inscrições até 11 de maio por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail selecaopedagogia@unilab.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de pedagogia. Salários: R$ 4.304,92. Taxa: R$ 107. Edital: bit.ly/32SMLrI.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA)

Inscrições até 10 de maio no site: http://bit.ly/professorUFCSPA. Concurso com seis vagas para professor de psicologia (1), bioquímica (1), epidemiologia (1), toxicologia (1), pedagogia (1) e bioestatística (1). Salários: entre R$ 2.795,40 e R$ 5.831,21. Taxa: entre R$ 75 e R$ 155.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA)

Inscrições até 10 de maio no site: https://www.ufopa.edu.br/concursos/. Concurso com uma vaga para professor do Instituto de Engenharia e Geociências (IEG). Salário: R$ 5.740,61. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP)

Inscrições até 11 de maio no site: www.unifesp.br. Concurso com uma vaga para professor do magistério superior em nutrição. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$145,78

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR)

Inscrições até 11 de maio pelo e-mail: departamentos.palotina@ufpr.br. Concurso com uma vaga para professor do departamento de Engenharias e Elétrica. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 45. Edital: https://bit.ly/3xw56co.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 1

Inscrições a partir de 10 de maio até 12 de maio (para título de doutor) e 14 de maio até 18 de maio (para título de mestre) por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail secretaria@fisica.ufc.br. Concurso com duas vagas para professor substituto de física geral e ótica. Salários: entre R$ 4.304,92 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 108 e R$ 146. Edital: bit.ly/ProfSubsUFC.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 2

Inscrições a partir de 10 de maio até 14 de maio (para título de doutor) e 18 de maio até 24 de maio (para título de mestre) por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail secretaria@fisica.ufc.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de química e fertilidade do solo. Salários: entre R$ 4.304,92 e R$ 5.831,21. Taxas: entre R$ 108 e R$ 146. Edital: bit.ly/ProfSubsUFC.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 3

Inscrições a partir de 14 de junho até 02 de julho por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail ec@sobral.ufc.br. Concurso com três vagas para professor de carreira de engenharia de software (1), sistemas de computação (1) e redes de computadores (1). Salário: R$ 9.616,18. Taxa: R$ 240. Edital: bit.ly/ProfMagUFC.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (UFRN)

Inscrições a partir de quarta-feira (5/5) até 14 de maio no site: www.sigrh.ufrn.br. Concurso para formação de cadastro reserva de professores de administração/administração de marketing, alimentos, alimentos, ambiência/bioclimatologia/instalações zootécnicas, análise sensorial, anestesiologia/internato em medicina e residência, arte e mídia, arte e tecnologia, atenção à saúde sexual e reprodutiva do homem e da mulher, audiologia -- aparelho de amplificação sonora individual, audiologia clínica, bacias hidrográficas, cálculo e álgebra linear, cardiologia/habilidades clínicas/semiologia e prática médica, ciências atuariais, ciências sociais, climatologia geral, clínica cirúrgica/vivência integrada na comunidade/internato em medicina, clínica obstétrica/internato em tocoginecologia, clinica médica/habilidades clínicas/semiologia e prática médica, compostos bioativos em alimentos, doenças do sistema gastrointestinal e coloproctológico, doenças do sistema genitourinário, educação musical e percepção musical e canto coral, eletrônica biomédica, ensino de libras, ensino de libras e educação de surdos, estudos linguísticos para usuários de libras, estudos sócio-filosóficos, fisioterapia na atenção primária e em neurologia, fisioterapia no aparelho locomotor/ortopedia, fisioterapia no aparelho locomotor/reumatologia, forragicultura, fundamentos da psicologia educacional, fundamentos do trabalho profissional, gastronomia, ginecologia e obstetrícia, iniciação ao exame clínico, instrumentação, instrumentação biomédica, infectologia/internato em medicina e residência, internato e residência, história, história e educação, línguas clássicas e estudos diacrônicos, literatura portuguesa, marketing, matemática, mecanismos biológicos de doenças infecciosas bucais, medicina de família e comunidade, neuropsicologia, planejamento de comunicação, pediatria/internato em medicina e residência, pesquisa de mercado e novas tecnologias, prática contábil, psicologia e processos de avaliação psicológica, psiquiatria/ensino tutorial /habilidades clínicas/internato em medicina, proteção florestal, química, química e bioquímica de alimentos, química geral e processos químicos, recuperação de áreas degradadas, representação e linguagem, residência médica, residência/vivência integrada na comunidade, saúde do idoso na atenção primária, silvicultura regional, tecnologia de alimentos de origem animal, vivência integrada na comunidade. Salário: não informado. Taxa: R$ 50.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC)

Inscrições até 20 de maio no site: http://bit.ly/professsorUFABC. Concurso com quatro vagas para professor na área de física, sendo duas para ampla concorrência, uma para candidatos com deficiência e duas para candidatos autodeclarados negros. Salário: R$ 9.616,18. Taxa: não há.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM)

Inscrições até 27 de maio no site: www.ufsm.br/trabalhe-na-ufsm/. Concurso com quatro vagas para professor nos Departamentos de Cirurgia (1) e Terapia Ocupacional (3). Salários: entre R$ 5.831,21 e R$ 9.616,18. Taxa: entre R$ 145 e R$ 240.



__________________________________________

INSTITUTOS

INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA (IFB)

Inscrições até 10 de maio pelo formulário: bit.ly/FormsIFB. Concurso com duas vagas para professor substituto de informática. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ R$ 5.831,21. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (IFES)

Inscrições até domingo (2/5) por meio do envio de documentação descrita no edital para o e-mail selecao.mon@ifes.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de geografia. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: bit.ly/2R56EcI.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL (IFMS)

Inscrições até domingo (2/5) no site: bit.ly/2QqcMMH. Concurso com oitos vagas para professor substituto de agricultura (1), informática (2), português (1), desenvolvimento web (1), engenharia de software (1), engenharia mecânica (1) e elétrica (1). Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 6.289,21. Taxa: R$ 50.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG)

Inscrições até sexta-feira (7/5) pelo e-mail cgp.almenara@ifnmg.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de língua espanhola. Salários: entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 50. Edital: bit.ly/3sVc5b2.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG) 1

Inscrições até o próximo domingo (9/5) no site: www.cefetmg.br. Concurso com uma vaga para professor de inglês. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS (CEFET-MG) 2

Inscrições até 16 de maio no site: www.cefetmg.br. Concurso com uma vaga para professor do departamento de eletrônica. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: não há.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)

Inscrições até 10 de maio no site www.portal.ifrn.edu.br. Concurso com uma vaga para professor substituto de educação física. Salários entre R$ 3.130,85 e R$ 5.831,21. Taxa: R$ 78.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) 1

Inscrições até 12 de maio pelo e-mail: edital2021automacao@gmail.com. Concurso com uma vaga para professor substituto na área de automação industrial. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: http://bit.ly/docenteIFRS.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL (IFRS) 2

Inscrições até 12 de maio pelo e-mail: edital052021libras@gmail.com. Concurso com uma vaga para professor substituto de Libras. Salários: entre R$ 2.236,32 e R$ 5.831,21. Taxa: não há. Edital: http://bit.ly/librasIFRS.