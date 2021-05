Coluna Saber: adote a postura de um profissional que é eterno aprendiz

AM Ana Machado c colunista

As mudanças constantes, aceleradas e drásticas da atualidade compõem um cenário no qual as inovações tecnológicas, de gestão e estilos de trabalho acontecem de maneira cada vez mais generalizada, impactando diretamente diferentes setores, indústrias, segmentos e organizações com histórico e porte distintos. Nesse contexto, a busca pelo conhecimento e informação relevante à sua atuação profissional é cada vez mais necessária e valiosa.



No entanto, apesar de haver praticamente um consenso sobre as causas atreladas ao life long learning e sua importância, há, ainda, muita confusão sobre qual é a melhor maneira de manter-se aprendendo ao longo da vida profissional, principalmente se desejamos percorrer essa trajetória de forma estruturada e inteligente, fazendo uso dos recursos que temos disponíveis e extraindo o máximo deles para atingir os resultados esperados. Pensando nesse desafio que temos em comum, trago a seguir algumas reflexões e sugestões para construirmos a nossa jornada personalizada de aprendizagem.

O primeiro aspecto crucial para nos engajarmos com jornadas de aprendizagem que façam sentido para nós é saber selecionar o que iremos ignorar. Vivemos em uma era na qual a nossa atenção e os nossos dados são os ativos mais valiosos do mercado, representando a principal moeda de troca, principalmente em ambientes virtuais. As armadilhas que tentam capturar os nossos olhos (e cabeças) por alguns minutos são inúmeras: notificações, postagens, mensagens em diversas plataformas, notícias da última hora, novidades e lançamentos, entre outros. Nesse contexto, é importante fazermos um exercício de reflexão e listarmos quais são os assuntos sobre os quais queremos saber mais e com qual nível de profundidade. Essa listagem pode ter entre três e cinco itens, mais do que isso estará muito extensa.

Após definir quais são os assuntos que merecem a sua atenção e dedicação de tempo, o segundo passo é identificar quais são os curadores de conteúdo que irão te guiar em seu processo de aprendizagem e atualização sobre determinado tema. A escolha da curadoria é fundamental, pois ela irá garantir que você consuma o conteúdo que é mais adequado aos seus objetivos com cada um dos temas, economizando o seu tempo na pesquisa pelas informações e referências.

Curadores de conteúdo existem em diversos formatos e perfis: produtores de conteúdo digital, influenciadores, pensadores, escritores, líderes organizacionais e públicos e escolas e startups que oferecem cursos e imersões nos temas do seu interesse são alguns exemplos comuns. Após fazer a primeira triagem de curadores nos seus temas de interesse, existem alguns critérios para selecionar quais deles são mais adequados às suas necessidades, são eles: aderência, relevância, credibilidade, formato, periodicidade, atualização e antecipação.

Algumas perguntas para ajudar a avaliar esses critérios são: a abordagem que o curador faz desse conteúdo é adequada aos meus objetivos com determinado assunto? Os conteúdos deste curador são os mais relevantes para compreender o tema em questão? A fonte de informação é credível (apurada, baseada em fatos reais)? O formato de apresentação do conteúdo é conveniente para mim (vídeo, texto, podcast, postagens nos stories, áudios)? A frequência de produção de conteúdo é adequada aos meus interesses ou esse curador produz muito mais/menos informação do que posso consumir? As informações trazidas pelo curador são as mais atualizadas para este assunto? A curadoria consegue antecipar tendências sobre o tema?

O objetivo deste guia é servir como um farol a iluminar a travessia no oceano de informações no qual nos encontramos, aportando nos cais corretos que nos levarão aos destinos desejados em nossa trajetória profissional e de aprendizes.



Ana Machado é mestra em educação pela Universidade Stanford, especialista em psicossociologia da juventude e políticas públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FEPSP) e bacharel em marketing pela Universidade de São Paulo (USP)



