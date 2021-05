OLX Brasil está com mais de 100 vagas abertas para trabalho e estágio

E EuEstudante

A OLX Brasil, plataforma de compra e venda on-line, está com processo seletivo aberto para 114 vagas. Há oportunidades que vão de estágio à coordenação de equipes para as áreas corporativo, tecnologia e produto, nas unidades de negócios OLX e Zap+.

Entre os cargos ofertados estão, por exemplo, estágio em pesquisa de mercado, analista de dados, designer de produto, especialista em UX research, cientista de dados e desenvolvedor de Software Mobile.

As oportunidades abertas são para atuação nos escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro. Nas áreas de tecnologia e produto, a empresa oferece o trabalho 100% remoto após a pandemia, possibilitando que profissionais que não residam no Rio de Janeiro e São Paulo candidatem-se às vagas.

Com a pandemia, todo o processo de seleção, admissão e integração são feitos por reuniões virtuais e videoconferências. Os profissionais admitidos começam o trabalho em formato remoto e recebem todos os equipamentos necessários para a função em casa, além de suporte técnico on-line.

"Não interrompemos nosso plano de contratação desenhado antes da pandemia e no último ano tivemos mais de 400 contratações e seguimos em busca de novos talentos para fazerem parte do nosso time. Procuramos profissionais que se identifiquem e construam com a gente a nossa cultura e que tenham perfil dinâmico, além de habilidades como empatia, flexibilidade, proatividade e perfil colaborativo", comenta Sergio Povoa, CHRO da OLX Brasil.

Para fortalecer o convívio entre as equipes durante o trabalho remoto, a OLX Brasil tem desenvolvido atividades por videoconferência, como workshops diversos para capacitação profissional e inteligência emocional, além de gamificação para aproximar as equipes e proporcionar momentos de diversão coletiva. Há também atividades de bem-estar virtuais como meditação, yoga e atendimento psicológico.

Vagas em ZAP+

Em novembro de 2020 a OLX concluiu a aquisição do Grupo ZAP, criando assim a unidade de negócios ZAP+, líder no segmento imobiliário com os portais Zap Imóveis, Viva Real e OLX imóveis. Com a integração, a previsão é de crescimento nas equipes. Para a área de tecnologia, a expectativa é de um incremento de 20% no quadro funcional em 2021.

Das 114 vagas abertas, 32 são para a unidade ZAP+, sendo 25 para a área de tecnologia, cinco vagas para produto e duas para corporativo.

A seleção para OLX e ZAP+ está em andamento e para quem busca uma oportunidade basta acessar a página de recrutamento da plataforma neste link.