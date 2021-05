iFood promove segunda edição do curso de gestão para restaurantes

E EuEstudante

(crédito: Ono Kosuki / Pexels)

O iFood anunciou, nesta semana, a segunda edição do “Curso de Apoio à Gestão de Restaurantes”, 100% digital e gratuito. A capacitação conta com a parceria da Escola Conquer e busca capacitar parceiros da plataforma, como donos de restaurantes, funcionários dos estabelecimentos e entregadores. Interessados podem se inscrever pelo site da iniciativa.

Ao longo do curso, organizadores vão oferecer soluções estratégicas para o negócio, desde trilhas que falam sobre gestão de finanças, novo comportamento de consumo e tendências em marketing digital. Nesta segunda edição, em parceria com a escola de negócios. Os temas disponíveis auxiliam como operar melhor no delivery e fidelizar os clientes, além da gestão da receita do negócio.

Nesta semana, o iFood atingiu a marca de 300 mil pessoas impactadas pelos cursos de capacitação ofertados. e acordo com Renata Citron, Head de Educação do iFood, a empresa teve a participação de cerca de 50 mil pessoas entre donos de restaurantes, familiares que compõem o negócio e funcionários dos estabelecimentos na primeira edição. “Entendemos que cursos de capacitação oferecem um apoio prático a esses negócios, e não mediremos esforços para auxiliar esses estabelecimentos de forma relevante para atravessarem esse período desafiador”, destaca Renata.

Outras ações

Segundo a Head de Educação, “o objetivo do iFood é levar educação para 10 milhões de pessoas contemplando todos os públicos que compõem o ecossistema de educação: entregadores, funcionários de estabelecimentos cadastrados no iFood, profissionais de tecnologia, alunos e professores de educação pública”.

A empresa de delivery tem parceiras com o Serviço Social da Indústria (Sesi), Cubos Academy, Fundação 1bi, Proa, Reprograma, Resilia e Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae). O iFood também apoia o Aprendizap, que oferece trilhas de aprendizado gratuitas pelo Whatsapp. A iniciativa conta com conteúdo desenvolvidos em parceria com a Fundação 1bi e Fundação Lemann.