Natural One abre vagas de emprego para atuação no estado de São Paulo

A Natural One, empresa do segmento de sucos 100% naturais, tem vagas de emprego fixas abertas. A empresa busca profissionais para atuar na fábrica em Januru (SP) de diferentes áreas, como logística, comercial e produção. Algumas das vagas têm modelo remoto. Interessados podem se candidatar pelo site de vagas da empresa.

Entre as vagas disponíveis estão analista de gerência e gestão, analista garantia da qualidade Jr, coordenador de costumer service, especialista de compras e especialista de gente e gestão.

Ainda há vagas para banco de talentos e estágio para Januru e vagas de emprego efetivo para São Paulo (SP) e Londrina (PR). Todas as vagas estão disponíveis no site.

Os salários variam de acordo com as vagas. Além da remuneração, a empresa oferece convênio médico e odontológico, vale alimentação e refeição, gympass, sucos Natural One, convenio farmácia e seguro de vida.

A Natural One está presente em mais de 40.000 pontos de vendas físicos em todo o país, incluindo todas as capitais brasileiras. Além disso, a Companhia está levando uma marca 100% brasileira para fora do país: os sucos da tampinha verde são comercializados em 13 países da América Latina e Ásia, incluindo a China.