Empresa especializada em defensivos agrícolas abre vagas de emprego

(crédito: Wenderson Araujo/Trilux)

A IHARA, empresa de pesquisa e desenvolvimento especializada em defensivos agrícolas, está com inscrições abertas para a contratação de agrônomos com experiência para fazerem parte do time comercial. Os selecionados atuarão na função de ATVs (Administrador Técnico de Vendas). Para concorrer às vagas, os candidatos podem se inscrever de maneira on-line até 1º de junho.

A companhia busca por profissionais que deverão ser parceiros dos agricultores para oferecer soluções inovadoras, que são bastante eficazes para o combate dos principais detratores de cada cultura. Os requisitos para a seleção são: formação em agronomia, experiência comprovada acima de quatro anos na área comercial, profissional no nível sênior ou especialista, ter afinidade com o trabalho em campo e disponibilidade para viagens ou mudanças de cidade.

Segundo Alfredo Ucha Neto, gerente de desenvolvimento humano da IHARA, o trabalho desses profissionais consiste em multiplicar conhecimento técnico através de treinamentos, palestras e dias de campo para as mais diferentes regiões agrícolas do Brasil. Eles também devem estar preparados para oferecer orientações sobre segurança nas lavouras, cuidados com o meio ambiente e o uso correto dos agroquímicos.

Conheça a empresa

A IHARA é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento que atua há mais 55 anos. Ela leva soluções para a agricultura brasileira e conta com um portfólio de fungicidas, herbicidas e inseticidas somando mais de 60 produtos que contribuem para a proteção de mais de 100 diferentes tipos de cultivos. Para mais informações, acesse o site da companhia.



Atualmente, a companhia conta com mais de 800 colaboradores atuando para desenvolver, produzir e comercializar um portfólio completo para centenas de cultivos. Em 2021, a meta é contratar mais profissionais e ultrapassar a marca de 900 colaboradores.