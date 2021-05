Americanas abre inscrições para Programa Trainee 2021

E EuEstudante

(crédito: Canva Studio/Pexels)

A Americanas está com inscrições abertas para seu Programa Trainee 2021. A companhia busca talentos de qualquer lugar do país para a formação de futuros líderes. As inscrições vão até 30 de maio no site da empresa.

Os selecionados terão a chance de atuar em áreas estratégicas da companhia, como comercial, abastecimento, financeiro, inovação e tecnologia, O2O (on-line-para-off-line) e gente & gestão. Podem se inscrever graduados em qualquer curso entre junho de 2019 e junho de 2021.

O trabalho será inicialmente no modelo remoto, mas o candidato deve ter disponibilidade para residir na cidade do Rio de Janeiro, onde se localiza a sede da Americanas.

Programa é porta de entrada para ser liderança na Americanas

O Programa Trainee é uma das principais portas de entrada da Americanas para posições de liderança. Durante um ano, o selecionado fará uma imersão por diversas áreas da companhia para o desenvolvimento de habilidades de gestão e participação em projetos de relevância, como as iniciativas que conectam o mundo físico e on-line.

Também faz parte da formação intensa do programa a capacitação na metodologia Lean Six Sigma, em que o trainee aprende e pratica o método de melhoria de processos, conquistando a certificação Green Belt de acreditação internacional.

A Americanas oferece um ambiente de constante aprendizado, além de salário compatível com o mercado e diversos benefícios: assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida, além de descontos em instituições de ensino.

Seleção será totalmente remota

A seleção é 100% on-line e não exige conhecimentos em inglês. Os candidatos passarão por etapas como cadastro inicial, provas on-line, teste de perfil e estudo de caso para resolução de um case real da companhia, além de entrevista com gestores e painel com a diretoria.