OM30 está com 10 vagas de emprego abertas para desenvolvedores

A OM30, empresa focada no desenvolvimento de soluções estratégicas para simplificar a gestão pública, está com 10 vagas em aberto para contratação imediata: cinco para desenvolvedores Full Stack PHP e cinco para Full Stack Ruby. Os interessados podem se candidatar pelo site da empresa.



Preocupada com a crise sanitária causada pelo coronavírus, o regime de trabalho da empresa é o home office, e os benefícios incluem assistência médica e vale alimentação ou refeição.

Para as vagas de Desenvolvedor Full Stack PHP, a empresa busca profissionais com, no mínimo, dois anos de experiência no desenvolvimento de aplicações web e Frameworks PHP (Laravel, CodeIgniter), além de conhecimentos de PHP (POO), HTML, CSS e JavaScript, frameworks e bibliotecas web (Vue, React, Jquery) e controle de versão (Git). A aplicação e uso de boas práticas no desenvolvimento de software e integração contínua também são requisitos para a oportunidade.

Os profissionais irão atuar no desenvolvimento de Frontend e Backend de aplicações, propor e utilizar as melhores práticas e tecnologias, fazer aplicação e manutenção de camada de segurança nas aplicações, criar scripts SQL, atuar na manutenção de consultas ao banco de dados, de repositórios no Github e de versões e releases Github, entre outras funções.

Para as vagas de Desenvolvedor Ruby, o candidato deve ter mais de três anos de atuação e pleno conhecimento e experiência com linguagem Ruby (On Rails), Postgres, Docker, conhecimentos em controle de versão (Git) e experiência em serviços web (Nginx, Apache).

Confira os diferenciais para as vagas

São diferenciais a experiência anterior com Microserviços, Docker, ElasticSearch, Node que habilitam o profissional a atuar no desenvolvimento do ciclo de vida completo de projetos sensíveis ao tempo, recomendar tecnologias apropriadas para implementar novos recursos, desenvolver bibliotecas de código que podem ser usadas para vários projetos.

Além disso, o profissional deve contribuir para uma equipe de desenvolvedores, fornecer atualizações regulares e suporte técnico em todo o ciclo de vida e criar novos métodos para melhorar a eficiência dos processos e produtos.