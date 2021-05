Escola Digitalista lança aulas de marketing digital para jornalistas

E EuEstudante

(crédito: Pixabay / Pexels)

A Escola Digitalista, organização que oferece cursos voltados para jornalistas, lançou, nesta semana, a série de aulas on-line e gratuitas de Marketing Digital para jornalistas. O evento é composto de duas aulas ao vivo e três gravadas postadas entre os dias 3 e 7 de maio. Material fica disponível até 9 de maio. Para ter acesso aos materiais, é necessário se inscrever no site do curso e confirmar a inscrição no link que deve chegar no e-mail

Os temas das aulas são: cada vez mais fértil, marketing digital brota oportunidades para jornalistas; SEO para jornalistas; conteúdo, conteúdo, conteúdo... marketing digital é oásis para jornalistas; Inbound marketing para jornalistas e Como criar e-books profissionais de forma fácil. As aulas ao vivo ficam gravadas na plataforma.



A organização vai enviar lembretes no canal do Telegram e lista de transmissão do Whatsapp. Para participar da lista, o interessado pode enviar mensagem para o contato (11) 99786-5554. Esta série gratuita não é um curso e não será emitido certificado de participação.



Além desse, a Escola Digitalista está com outros cursos on-line disponíveis. Os cursos de Empreender como jornalista, WordPress, Podcast, SEO para jornalistas, Facebook para jornalistas, Instagram para jornalistas e LinkedIn para jornalistas estão com vagas abertas.