Vale está com vagas abertas para pessoas com deficiência

E EuEstudante

(crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A empresa de mineração Vale está com processo seletivo aberto para o provimento de cerca de 200 vagas com prioridade a pessoas com deficiência (PcD). Há oportunidades para diversos cargos, em áreas operacionais e administrativas. Interessados podem se inscrever pelo site de vagas ou pelo perfil da empresa no LinkedIn até 14 de maio.



Há oportunidades de emprego em modelo remoto ou presencial nos estados do Pará, Maranhão, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O processo seletivo é 100% on-line e a avaliação de cada candidato ocorrerá durante todas as etapas do processo seletivo, conforme modelo global de recrutamento, iniciando pela análise de enquadramento.



Além do salário, a empresa oferece: assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica para empregados ativos e dependentes legais; auxílio transporte; previdência privada; vale-alimentação e/ou refeição; seguro de vida; tratamento fora do domicílio (tfd) e cesta de Natal.

Todas as oportunidades estão abertas para pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A seleção voltada para profissionais com deficiência faz parte do movimento da empresa de se tornar mais inclusiva e ampliar a diversidade.