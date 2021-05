inGaia oferta 150 vagas de emprego para profissionais de todo o país

E EuEstudante

(crédito: Mateusz Dach/Pexels)

A inGaia, empresa de tecnologia do ramo imobiliário, está com processo seletivo aberto para contratação de 150 profissionais de diferentes áreas. As contratações são para atuação home office, abrindo possibilidade para candidatura de pessoas de todo o país.

Para se candidatar e conferir todas as oportunidades em andamento, os interessados devem acessar o site da companhia. Os selecionados atuarão nos departamentos de comercial, design, negócios, marketing, RH e TI.

Dentre alguns benefícios, a empresa oferece horário flexível, vale-refeição, auxílio home office, convênio médico (100% custeado pela empresa), convênio odontológico, seguro de vida, desconto em academias e auxílio creche.

Neste ano, a companhia contratou mais de 80 pessoas e pretende, além dessas 150 vagas, abrir outras 100 até o final de 2021.

Sobre a inGaia

A empresa oferece uma plataforma de soluções completa para potencializar os negócios de imobiliárias e corretores de imóveis. Por meio de seus parceiros, a proptech está presente em 850 cidades de 26 estados.

Atualmente, a inGaia conta com 250 funcionários e reúne mais de 7,2 mil imobiliárias e 44 mil corretores em todo o país, que são responsáveis por cerca de 65% dos anúncios on-line, detendo uma das maiores forças de venda de imóveis usados do Brasil.